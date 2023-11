Schau der Kleintierzüchter und Vogelfreunde in Baienfurt

Mit Kleinsilber grau-braun und dem hervorragenden Ergebnis von 387,5 Punkten ist Manfred Fortenbacher aus Ebersbach erster Vereinsmeister bei der vergangenen Kleintierschau am 28. und 29. Oktober in der alten Schulturnhalle in Baienfurt geworden.

Zweiter Vereinsmeister mit Sachsengold und dem Ergebnis von 386,5 Punkten wurde Hans-Otto Depner aus Ravensburg.

Dritter Vereinsmeister mit ebenfalls 386,5 Punkten wurde Sandra Schützbach aus Fronreute-Staig mit Farbenzwerge weißgrannenfarbig schwarz.

Etwa 500 Gäste waren in die alte Schulturnhalle in Baienfurt gekommen, wo der Verein eine groß angelegte Tierschau inszeniert und die preisgekrönten Tiere präsentiert hatte. 114 Kaninchen aus 17 verschiedenen Rassen galt es unter die Lupe zu nehmen. Insgesamt stellten 15 Züchter vom Verein aus.

Auch Nachwuchszüchter hatten sich am Wettbewerb beteiligt, an dessen Ende Bianca Sima aus Weingarten mit Lohkaninchen schwarz und dem Ergebnis von 386,5 Punkten die Nase vorn hatte.

Den besten Rammler der Schau stellte Barbara Faiss aus Berg mit Farbenzwerge wildgrau aus. Die beste Häsin der Schau kam von Manfred Fortenbacher mit Kleinsilber grau-braun.

Ehrenpreise erhielten: Christa Matuschek, Gudrun Fortenbacher, Katharina Büschel, Thomas Faiss, Patrick Faiss, Barbara Faiss, Johann Matuschek, Anna Sima, Christian Sima, Alexander Faiss und Melanie Rauhut.

Eine besondere Bereicherung für die Tierschau war die Beteiligung der Vogelfreunde Weingarten mit einer Vielzahl an Vögeln. Insgesamt wurden 225 Vögel aus vier Kontinenten von elf Ausstellern zur Schau gestellt.

Bei der Vereinsmeisterschaft der Vogelfreunde Weingarten erreichten folgende Züchter erste Plätze: Helmut Schad aus Baienfurt, Monika und Alois Freudenthal aus Aichstetten, Bernhard Maucher aus Bad Waldsee, Peter Sappok aus Baienfurt, Matthias Roth aus Weingarten, Angelika Hülfenhaus aus Weingarten und Georg Bryk aus Bad Schussenried.

Weitere sehr gute Vögel präsentierten Sandra Schützbach aus Fronreute-Staig, Robert Pfau aus Baindt und Peter Wagner aus Bad Waldsee.

Zu Besuch war auch die Frauengruppe aus Bergatreute und präsentierte einen wunderschönen Pelzproduktestand. Der Stand war eine Augenweide und wurde auch reichlich besucht.

Der Schätzpreis (zu erraten war das Gewicht von Kürbis, Melone und Apfel) ging an einen glücklichen Gewinner nach Baienfurt. Das zu erratende Gesamtgewicht betrug 4925 Gramm.