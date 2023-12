Schachverein Weingarten feiert ein erfolgreiches Wochenende

Mit 6:2 gelang der 1. Mannschaft in der Landesliga ein deutlicher Sieg gegen den Aufsteiger Friedrichshafen. Zunächst gab es zwei Remisen bei Adrian Berisha und Wieland Hoffmann (Brett 5 und 6). Dann folgten jedoch schöne Siege durch Stefan Leser (3) mit durchschlagendem Königsangriff, sowie Dirk Schmidt (4) in scharfer sizilianischer Kampfpartie und schließlich bei Pavel Sluka (8) im Endspiel mit Qualitätsvorteil. Auch Julian Kraft (2) mogelte sich nach zeitweiser nachteiliger Stellung mit taktischen Tricks noch zum Gewinn. Dazwischen gab es auch die einzige Niederlage bei Stefan Günther (7). Auf Brett 1 konnte Eberhard Christ seine Gegner im Endspiel bei Qualitätsvorteil niederringen und der Mannschaft zum schließlich klaren Sieg verhelfen. Auch die 3. Mannschaft konnte in der A-Klasse einen deutlichen Sieg einfahren. Sie gewann im Lokalderby gegen die 2. Mannschaft von Ravensburg mit 4:2. Hier spielten Alexander Flemmer (2) und Konstantin Schischkin (3) remis und die Jungtalente Kenan Selimovic (4), Julian Föhrenbach (5) und Miron Bork haben ihre Partien jeweils gewonnen. Dagegen hatte Anton Schneider an Brett 1 dieses Mal das Nachsehen.

