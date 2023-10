Schachverein Weingarten 1 spielt nur Unentschieden

In der zweiten Runde der Landesliga Oberschwaben spielte Weingarten 1 gegen den Aufsteiger aus dem bayrischen Leipheim 4:4, obwohl die Gäste nur zu siebt antraten, sodass Zbigniew Szczep auf Brett 1 kampflos gewann. Auf dem dritten Brett hatte Julian Kraft im Leichtfiguren-Endspiel einen Bauern mehr, den er sicher verwandelte. Ebenso gewann auf Brett 4 Dirk Schmidt, dessen Gegner in großer Zeitnot mehrere schlechte Züge fand und Material einbüßte. Auf Brett 8 hatte Stefan Günther einen nominell deutlich schwächeren Gegner, gegen den er bald eine Leichtfigur und damit das Spiel gewann. Dagegen verloren Eberhard Christ (2), Stefan Leser (4) und Adrian Berisha ihre Partien. Die längste Partie des Tages spielte Wieland Hoffmann am sechsten Brett. Er hatte im Turmendspiel einen Bauern weniger und fand nach knapp fünfstündiger Spieldauer leider nicht mehr den möglichen Zug zum Remis. Doch immerhin erkämpfte sich die Mannschaft mit diesem Gesamtremis den ersten Punkt. Die 4. Mannschaft von Weingarten musste sich gegen die 3. Mannschaft von Steinhausen mit 1,5 : 2,5 geschlagen geben. Die Punkte für Weingarten holten Olga Kreuzer (1) mit einem Remis und Julian Bendel (4) mit einem Sieg.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.