Schachfreunde Wetzisreute gewinnen in Markdorf

Am ersten Spieltag der Schach-Bezirksliga gewannen die Sf Wetzisreute mit ihrer 1. Mannschaft gegen Markdorf 2. Bernd Hehle (Brett 1) erreichte gegen Thomas Arnold ein sicheres Remis. Benjamin Neher (2) remisierte gegen Hans Bleecke nach vergebener Gewinnchance. Frank Oberndörfer (3) siegte gegen Maria Johanna Dohon. Ebenso siegte Marina Heil (4) gegen Jose Bravo mit Läufer und Mehrbauern gegen Turm. Georg Jäger verlor am 5. Brett gegen Marius Dohon. Sven Woideck (7) hatte Matija Kolas im griff und gewann. Remis spielte am 8. Brett Simon Dittberner gegen Benjamin Rauscher. Wetzisreute führt die Tabelle an. Foto: Frank Oberndörfer

