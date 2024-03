Schach: Wetzisreute verliert Bezirkspokal-Endspiel

Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte gelang es den Schachfreunden Wetzisreute, am Bezirkspokal-Endspiel teilzunehmen. Gegner waren die stark favorisierten Mengener, die Oberligist Biberach aus dem Rennen warfen. In der Vorrunde in Lindau gewann Wetzisreute überraschend gegen Verbandsligist Tettnang und dann noch gegen Landesligist Lindau. Das Endspiel fand später in Wetzisreute statt. Auch wenn Mengen erwartungsgemäß hoch mit 4:0 Punkten gewann, verliefen alle Partien spannend und nicht so eindeutig wie es scheint.

Benjamin Neher (1) musste gegen den amtierenden Bezirksmeister Sascha Strathmann antreten und verlor nach sehr taktischem und knappen Spiel.

Frank Oberndörfer (2) musste sich gegen den Bezirks-Vizemeister Frank Bauer ebenfalls geschlagen geben.

Bernd Hehle (3) spielte gegen den ebenfalls sehr starken Darko Blazevic, der schon den Wetzisreuter Triathlon gewonnen hatte, sehr aggressiv. Sein Angriff schlug um 1 Tempo fehl.

Marina Heil (4) verlor gegen Dr. Volker Bauer (4. Rang bei Bezirksmeisterschaft) ebenfalls nach spannendem Spiel.

Somit ist Wetzisreute Pokal-Vizemeister. Das ist für Wetzisreute trotz der Niederlage ein Riesen-Erfolg.