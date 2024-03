Schach: Wetzisreute Tabellenzweiter

Am vorletzten Spieltag der Schach-Bezirksliga spielten die SF Wetzisreute zuhause gegen Tettnang 2. Bis zum Schluss war alles offen. Zunächst gewann Georg Jäger (Brett 5) gegen Michael Vollbrecht. Danach remisierte der Vereinsvorsitzende Johann Grasmik (5) gegen Christian Greissing. Ebenso remis endete die Partie zwischen Jugendspieler Anton Alber (8) und Alexander Strohmaier. Danach holte Tettnang auf. Sven Woideck (7) verlor gegen Klaus Jocham. Den nächsten ganzen Punkt holte sich Frank Oberndörfer (3) gegen Bozo Starcevic. Kurze Zeit später verlor Benjamin Neher (2) gegen Marc Kreuzahler. Die letzten beiden noch laufenden Partien mussten die Entscheidung bringen. Bernd Hehle (1) gewann gegen Roland Keckeisen. Äußerst spannend verlief die letzte Partie von Topscorerin Marina Heil (4) gegen Roland Zoll. In einer bedenklichen Stellung konnte sie das Ruder noch herumreissen und spielte Remis. Am Ende gewann Wetzisreute knapp mit 4,5 zu 3,5 Punkten. Vor dem letzten Spiel gegen Leutkirch befindet sich Wetzisreute auf dem 2. Rang nur 1 Punkt hinter Tabellenführer Weiler i.A. Beste Scorerin der Schachfreunde Wetzisreute ist mit 4,5 aus 5 Punkten Marina Heil.

