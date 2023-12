Schach Bezirksliga - Ravensburg Tabellenführer

Am dritten Spieltag der Bezirksliga führen die Schachfreunde Ravensburg die Tabelle an. Nach Siegen gegen Tettnang 2, Wetzisreute 1 und Markdorf 2 bleiben die Schachfreunde ohne Punktverlust. Es gewannen gegen Markdorf Jochen Ringelsiep (Brett 2), Andreas Dikich (4), Werner Lutsch (5), Yven Kius (6) und Michael Schwell (8). Remis spielte Andreas Abt (3). In der Topscorer-Liste der Liga mit 79 Teilnehmern befinden sich Andreas Dikich mit 3 Punkten auf Rang 2, Michael Schwell mit 2,5 Punkten auf Rang 5, Werner Lutsch und Jochen Ringelsiep mit 2 Punkten auf den Rängen 7 und 8. Yven Kius steht ebenfalls mit 2 Punkten auf Rang 17. Somit ist Ravensburg 1 einer der Favoriten zum Aufstieg in die Landesliga. Insgesamt ist das Feld recht ausgeglichen. Leicht favorisiert nach Wertungszahlen ist der Tabellenzweite Weiler im Allgäu.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.