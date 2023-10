Saubere Umgebung sorgt für gute Lebensqualität

Bei der Stadtputzede am 6. Oktober engagierten sich wie jedes Jahr die Mitglieder der Genossenschaft für Jung und Alt Ravensburg. Aufmerksamen Bürgerinnen und Bürgern von Ravensburg Weststadt blieb es sicherlich nicht verborgen, dass sich einiges an Müll und Unrat auf Grünflächen und an Straßenrändern im Laufe des Jahres angesammelt hatte.

So konnten die Mitglieder der Genossenschaft 10 Müllsäcke und einen alten Fahrradrahmen zusammentragen und somit dafür sorgen, dass der Stadteil Weststadt wieder ein ordentliches Bild abgibt. Alle Helfer bei dieser sinnvollen Aktion waren sich einig, dass die Mithilfe bei der Weststadt-Stadtputzede nicht nur den Bewohnerinnen und Bewohnern zu Gute kommt, sondern auch bei auswärtigen Gästen der Weststadt einen guten Eindruck hinterlässt.

Wünschenswert wäre es allerdings, wenn diejenigen Zeitgenossen, die durch achtloses Wegwerfen von Müll viel Unrat hinterlassen, zur Einsicht kämen, dass nicht nur eine saubere Stadt, sondern auch eine saubere Umwelt allen nützt.