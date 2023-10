Sammelfieber vereint groß und klein

Einen erfolgreichen Verkaufsstart legte am Samstag das erste Sticker-Album der Reutener Vereinsgeschichte hin, in der Sportgaststätte SV Reute gingen rund 180 Sammelalben und über 16.000 Sticker weg wie warme Semmeln. Klein und groß sammelten, klebten und tauschten bis in die späten Abendstunden hinein, bei Jung und Alt grassierte das Sammelfieber.

Für großes Aufsehen sorgte bereits am Freitagabend die Dekoration in der Reutener Netto-Filiale. Blaue und weiße Luftballons sowie meterlange Girlanden mit übergroßen Stickern schmückten den kompletten Eingangsbereich und sorgten für staunende Gesichter, viele Handys wurden bei dem tollen Anblick gezückt. Am Samstag war es dann nach vielen Wochen des Wartens endlich soweit, ab 12:30 Uhr öffnete die Sportgaststätte zum „Kickoff“ des mit Spannung erwarteten Sticker-Albums die Türen. Zahlreiche Jugendspieler, Eltern, Spieler der aktiven Mannschaften und AH, Trainer sowie Funktionäre fanden sich ein ‐ das Sammelfieber verstärkt die Verbundenheit innerhalb des Vereins, Tauschbörsen sind bereits in Planung.