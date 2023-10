Saisonabschluss, Vereinsmeisterschaften und Bändelesturnier

Die Tennis-Freiluftsaison geht langsam zu Ende und zum Abschluss veranstaltete der TC Gaisbeuren bei schönstem „Kaiserwetter“ ein Bändelesturnier in Zusammenhang mit den Finalspielen der LK-Clubmeisterschaft.

In zahlreichen Spielen gegeneinander (Herren 40 und Herren 50), die über Wochen und Monate hinweg stattfanden, blieben am Ende vier Spieler übrig, die den LK-Clubmeister unter sich austrugen. Im ersten Halbfinale setzte sich Thomas Bohner gegen Michael D’Ettorre durch, im zweiten Halbfinale gewann Thomas Eisele gegen Jan Emele. Somit lautete das Endspiel: Thomas Eisele gegen den „Zurückkehrer“ und ehemaligen TCG-Vorstand Thomas Bohner. In einem umkämpften Match setzte sich schließlich die Routine von TCG-Vorstand Thomas Eisele durch und er konnte sich am Ende mit einem 6:3 / 7:6 belohnen.

Beim am gleichen Tag stattfindenden Bändelesturnier war die erfolgreichste Spielerin Sonja Schellhorn, gefolgt von Katrin Metzler. Es wurden insgesamt vier Doppelrunden auf jeweils vier Plätzen mit wechselnden Partnern/Partnerinnen gespielt, wobei das Turnier durch vier LK-Spieler der Herren 40 / Herren 50 aufgefüllt wurde, diese aber nicht in die Wertung kamen.

Der Dank ging, wie Breitensportwart Jan Emele betonte, an die Organisatoren der parallel stattfindenden beiden Turniere und die fleißigen Hände, die für das kulinarische Wohlbefinden der Teilnehmer und Gäste zuständig waren.

Nach der Siegerehrung wurde gegrillt und die TCG-Band „Lulu“ spielte am Ende noch auf. Ein gelungener Tag fand somit einen wunderbaren Ausklang.