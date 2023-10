Saisonabschluss beim TC Bad Waldsee

Mit einem Spaßturnier wurde am Samstag, 7. Oktober, beim TC Bad Waldsee offiziell die Tennissaison 2023 beendet. Zahlreiche Vereinsmitglieder sind der Einladung von Breitensportwartin Carmen Rost gefolgt und haben zum Saisonabschluss einen sportlichen Nachmittag und einen zünftigen Abend auf der Clubanlage verbracht. Zunächst wurde in wechselnden Doppelpaarungen ein Bändelesturnier ausgetragen. Nach abwechslungsreichen Spielen stand Johanna Geiger als Siegerin fest. Vanesa Nanaj und Markus Müller teilten sich den zweiten Platz. Am Abend startete dann im Clubhaus das traditionelle Oktoberfest des Vereins. Foto: TC Bad Waldsee

