Sängerbund traf sich zur 99. Jahreshauptversammlung

Anfang März fand im Nebenzimmer des Gasthauses „Jägerhäusle“ in Ebisweiler die 99. Jahreshauptversammlung des Sängerbundes statt. Die laufenden Vereinsaktivitäten sind v.a. durch das Jubiläumsjahr und die Vorbereitungen für das Jubiläumskonzert im Oktober geprägt. Aber 100 Jahre Sängerbund bringen alleine zwei aktuelle Jubilare zusammen: seit jeweils fünfzig Jahren sind Alfred Reutter und Franz Müller aktive Sänger und wurden hierfür mit einer Ehrenurkunde des Deutschen Chorverbands und einer Ehrennadel geehrt. Die Ehrung nahmen Andrea Ewert (Geschäftsführerin des Oberschwäbischen Chorverbands) und Ernst Deuer (Vorsitzender des Sängerbundes) vor.

Daneben war die Jahreshauptversammlung auch eine echte „Arbeitssitzung“, denn neben den verschiedenen Berichten stand die Wahl nahezu des gesamten Vorstands an. Bei den Wahlen wurden durchgängig die seitherigen Amtsinhaber bestätigt. Erster Vorstand bleibt Prof. Dr. Ernst Deuer, sein Stellvertreter bleibt Hartmut Holder, der auf eigenen Wunsch nur für ein Jahr wiedergewählt wurde. Die Kasse bleibt in den Händen von Günter Krattenmacher und Notenwart bleibt Erich Richter, der dieses wichtige Amt bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten innehat. Als Beisitzer im Vorstand bleiben Hans König und Benno Günther aktiv.

Der Singstundenbesuch liegt mit rund 75% stabil auf hohem Niveau und als besonders fleißige Sänger wurden Paul Kaufmann, Erich Richter und Hans König geehrt. Alle drei Sänger nahmen an allen 37 Chorproben teil. Auf 36 Probenbesuche brachte es Karl König, auf 35 Arno Kolitschus und Max Stehmer.

Schließlich konnte der Vorsitzende auch davon berichten, dass unmittelbar vor der Jahreshauptversammlung noch ein wichtiger Brief aus Stuttgart ankam. Die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst gratulierte zur Verleihung der Zelter-Plakette, der höchsten Ehrung, die bundesweit an musikalische Vereine vergeben werden kann. Die Übergabe wird im Rahmen des Jubiläumskonzerts am 19. Oktober in der Aulendorfer Stadthalle erfolgen.