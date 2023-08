Sängerbund sichert die Fahrradabstellplätze beim Schlossfest

Aulendorfer Feste leben vom Zusammenspiel aller Akteure, auf Seiten der Stadtverwaltung wie der Vereine. Das Anliegen der Stadt, einen bewachten Fahrradabstellplatz anzubieten, passt in die Zeit. Die Idee, dies in Zusammenarbeit mit einem örtlichen Verein zu organisieren, war der richtige Weg. Und hierbei gab es in den Reihen des Sängerbunds wenig zu überlegen — „da machen wir mit“. Und so kam es, am ganzen Festwochenende waren die Sänger im Einsatz und der sorgfältige Blick galt den anvertrauten Rädern. Darunter waren zahlreiche und wertvolle E–Bikes.

Die Festgäste, die mit dem Rad kamen, waren für diesen Service sehr dankbar. Schließlich werden die Fahrräder insgesamt immer hochwertiger und teurer — damit steigt auch das Schutzinteresse. Gleichzeitig gilt es, alternative Verkehrsformen aus allen Ebenen zu fördern. Aulendorf ist mit der gefundenen Lösung auf einem guten Weg. Und der Aulendorfer Sängerbund ist auch weiterhin mit dabei.