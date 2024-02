Sängerbund Aulendorf erhält die Zelterplakette

Der Sängerbund Aulendorf feiert in diesem Jahr am Samstag, 29. Juni, seinen 100. Geburtstag.

Damals, in der schwierigen Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, bestand in Aulendorf ein Arbeiter- und Veteranenverein mit mehr als 70 Mitgliedern. Darin hat sich eine Sängergruppe herauskristallisiert, die immer wieder zum gemeinsamen Singen unter Anleitung von Oberlehrer Hugo Halt, einem Heimatkomponisten und Heimatdichter, zusammenkommt. Schließlich entwickelte sich der Wunsch, einen eigenen Gesangverein aufzubauen. Ziel war die „Pflege des deutschen Liedes zur Überbrückung sozialer Gegensätze“ - man könnte die Bedeutung dieses Anliegens heute kaum schöner formulieren.

Mit dem besonderen Vereinsjubiläum qualifiziert sich der Sängerbund Aulendorf für die höchste Ehrung, die bundesweit für musikalische Vereine existiert, nämlich die vom Bundespräsidenten verliehene Zelter-Plakette. Hierfür waren umfangreiche Antragsunterlagen zusammenzustellen. Der Vorsitzende des Sängerbundes, Prof. Dr. Ernst Deuer, konnte diese Unterlagen am Rande der letztjährigen Jahrestagung des Oberschwäbischen Chorverbandes persönlich übergeben.

Das Auswahlgremium hat die Unterlagen geprüft und entschieden, dass der Sängerbund Aulendorf diese hohe Auszeichnung verdient. Die Verleihung soll im Rahmen des Jubiläumskonzerts erfolgen, das am Samstag, 19. Oktober, in der Aulendorfer Stadthalle stattfindet. Aber natürlich geht es beim Sängerbund nicht nur um Geschichte, sondern auch um die Zukunft. Wer noch grübelt oder schon entschlossen ist, kommt einfach bei einer Singstunde (immer donnerstags ab 19 Uhr in der Grundschule) dazu. Wir freuen uns über jede Verstärkung!

Am Freitag, 8. März, findet ab 17 Uhr im Nebenzimmer des Gasthauses „Jägerhäusle“ in Ebisweiler die 99. Jahreshauptversammlung des Sängerbundes statt.