Rutenfest wird zum perfekten Abschluss des Jubiläumsjahrs

Das historische Gebäude in der Kapuzinerstraße 2 in Ravensburg, in dem das Institut für Soziale Berufe (IfSB) beheimatet ist, stand heuer Modell für das Rutenfestabzeichen. Rund 52000 davon wurden gefertigt. Für das IfSB–Kollegium bedeutete dies eine besondere Ehre und Wertschätzung. Mit dem Rutenfest geht damit ein besonderes Schuljahr am IfSB zu Ende, das mit vielfältigen Veranstaltungen sein 50–jähriges Bestehen feierte.

Filigran und detailgetreu nachempfunden hat der Konstrukteur und Künstler, Manfred Deifel, das aktuelle Gebäude des IfSB. Dass es sich um ein schwer nachzubildendes Objekt handelt, ist auch für Laien nachvollziehbar, ist doch nahezu jeder einzelne Dachziegel zu erkennen. Die Idee für das Motiv hatten Dieter Graf, 1. Vorsitzender, und Hans Degerdon, Vorstand Finanzen, von der Rutenfestkommission, die beim IfSB damit offene Türen einrannten. Die Herstellung wurde von der Firma Rafi gesponsert. Neben den Farben Blau, Weiß, Grün, Rot, Gelb und Grau gibt es 600 Abzeichen auch in Gold und 1250 in Silber, die wahre Sammlerstücke sind.

Angeregt durch das Abzeichen hätten sich viele Rutenfest–Besucherinnen und -Besucher gezielt für das Original in der Kapuzinerstraße interessiert und es angeschaut, schildert IfSB–Haustechniker Uwe Sauter. Er ist seit 17 Jahren in dieser Funktion am IfSB und trat damals die Nachfolge seines Vaters an, der zuvor 27 Jahre hier ebenfalls als Hausmeister gewirkt hat. Vor acht Jahren kam sein Bruder Dieter ebenfalls als Hausmeister ins IfSB. Wie zuvor schon für viele Jubiläums–Veranstaltungen fielen für die beiden Hausmeister rund ums Rutenfest einige zusätzliche Aufgaben an, für die sie sich laut Kollegium, mächtig ins Zeugs gelegt haben: Banner und Fahnen auf– und abhängen oder rund ums Haus nach „dem Rechten“ sehen, zumal der Festplatz in direkter Nachbarschaft liegt. Für die „IfSB–Hockete“ am Ruten–Dienstag bereiteten sie den überdachten Teil des Innenhofes so vor, sodass sich die Gäste wohlfühlen konnten.

Das Rutenfest mit seinem diesjährigen Abzeichen rundete das Jubiläumsjahr zum 50–jährigen Bestehen des IfSB ab. Im Schuljahr 1972/73 ging die Lehreinrichtung mit rund 100 Fachschülerinnen und Fachschülern in Ravensburg an den Start. Heute werden an den vier Standorten Ravensburg, Wangen, Bad Wurzach und Ulm 1900 Personen in den Berufsfeldern Erziehung, Teilhabe und Pflege ausgebildet.