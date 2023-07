Rückblicke Kneippverein Bad Waldsee

Rückblicke Kneippverein: Bei angenehmen sommerlichen Temperaturen startete unser Kräuterfest am Sonntag, 16. Juli in unserem Kräutergarten, bei Kaffee, Kuchen und Köstlichkeiten vom Grill fanden überall im angenehmen Ambiente des Gartens angeregte Unterhaltungen statt. Allein die professionelle Kräuterführung durch unsere Alexia Mayer war der Besuch schon wert und ihr gestellte Fragen konnte sie beantworten. Mit Köstlichkeiten vom Grill und den passenden Getränken ging es dann weiter bis in den frühen Abend.

Einen weiteren Höhepunkt stellte der Auftritt der Dixie und Swing Combo aus Bergatreute am Donnerstag, 20.Juli dar. Bei gekühlten Getränken genossen circa 100 Gäste den exzellenten musikalischen Darbietungen der Combo, welche immer mit kräftigem Beifall belohnt wurden. Manche Gäste bedankten sich bei uns für den wunderschönen Abend. Dank auch mal an dieser Stelle an unser Team für die geleistete Arbeit an beiden Veranstaltungen.

Unser nächstes Event: Mit Alexia Mayer sind wir im Sinne der 5 Säulentherapie von Kneipp am 27. Juli rund um den Stadtsee unterwegs.