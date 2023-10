Roland Roth und 400 verschiedene Wolkenarten

In einer Mischung aus Information und Unterhaltung hat der Bad Schussenrieder Wetterexperte Roland („Role“) Roth am Montag im Wohnpark am Schloss Bad Waldsee verlorengegangenes Wissen über das Wetter lebendig gemacht. Auf Einladung von Stadtseniorenrat und Wohnpark gab der langjährige Leiter der Wetterwarte Süd seinem Publikum im vollbesetzten Festsaal 90 Minuten lang Hilfen an die Hand, wie Wolkenbilder am Himmel für die Wettervorhersage herangezogen werden können.

Außer Roland Roth gibt es wahrscheinlich nicht viele Menschen, die es bei einem Gewitter ins Freie zieht. „Klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber so war ich schon als Kind von zehn Jahren und diese Passion fürs Wetter ist mir bis heute geblieben“, bekannte der 70-Jährige, dessen Wetterwarte Süd mit inzwischen 350 Mitarbeitenden seit bald 60 Jahren auch für den Raum Bodensee-Oberschaben die Wettervorhersagen macht. Obwohl der studierte Pädagoge an diesem Tag schon nach Ulm geradelt war, mit seinem E-Bike zu einem Vortrag, stand er nachmittags mit dem Fahrrad ebenso pünktlich in Bad Waldsee auf der Matte. Er redete über sein Lieblingsthema ‐ und zwar wie gewohnt ohne Punkt und Komma.

Und weil er dies auf sehr vergnügliche Art und Weise tut, hing ihm das überwiegend ältere Publikum an den Lippen. Dabei konnte es sich Roland Roth, mit Verweis auf das ungewöhnlich warme Oktoberwetter, nicht verkneifen, eingangs auch den Klimawandel kurz zu thematisieren. Er hatte schon 1982 das erste Mal über die Klimaveränderungen gesprochen und seither ist nach seiner Einschätzung „in der Politik leider so gut wie nichts passiert“, wie er häufig öffentlich kritisiert. Dass der Sommer heuer derart in die Verlängerung geht, mit Temperaturen bis 30 Grad, und das Jahr 2023 zu den „drei heißesten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen“ zählen wird, ist dem Wetterexperten von der Schussen Beweis genug.

Zum guten Glück kann Roth nicht nur ernst, sondern vor allem oberschwäbisch-heiter und damit sehr gewinnend über sein Lieblingsthema sprechen. Seine Ausführungen darüber, dass es alleine 400 Wolkenarten gibt am Himmel, die den Weg weisen für die richtige Wettervorhersage, oder warum die jeweilige Witterung Auswirkungen haben kann auf den menschlichen Organismus, fielen beim Publikum auf fruchtbaren Boden und es spendete viel Applaus.