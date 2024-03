RoboLab-Team der RWU qualifiziert sich erneut für WM

Die Eindhoven University of Technology ist dieses Jahr Gastgeberin für den weltweit größten Robotikwettbewerb, den RoboCup. Über 3.000 Studierende aus 45 Ländern nehmen an der Weltmeisterschaft teil. Das Team der RWU hat sich nun zum dritten Mal dafür qualifiziert.

Bei der Roboter-Olympiade treffen jedes Jahr Vertreterinnen und Vertreter der internationalen Spitzenforschung im Bereich Robotik und Künstliche Intelligenz zusammen, um Roboter in diversen Wettkämpfen ins Rennen zu schicken. Was einst als Roboter-Fußballturnier begann, hat sich mittlerweile zu einem großen Event mit vier Ligen entwickelt: Soccer, @Home, Rescue und Industry.

RWU-Studierende der Masterstudiengänge Informatik und Mechatronics werden mit zwei Service-Robotern in der @Home-Liga an den Start gehen. Beide Roboter, von denen einer komplett selbst entwickelt wurde, sind darauf ausgerichtet, dem Menschen einfache und alltägliche Aufgaben abzunehmen, wie zum Beispiel das Bringen von Gegenständen. Neben dem häuslichen Kontext ist der Einsatz dieser autonomen Assistenten auch in Pflegeheimen möglich. Dort sollen sie das Pflegepersonal entlasten, damit diese sich auf die professionelle Pflege der Bewohnerinnen und Bewohner fokussieren können.

Nach der Qualifikation wartet vor Ort in Eindhoven die nächste Herausforderung: Beim Wettkampf sollen zwei komplexe Roboter präsentiert werden, die einwandfrei funktionieren müssen. Was im Labor - einem stark kontrollierbaren Umfeld - reibungslos verläuft, ist in der Wettkampfsituation selbst umso schwerer. Doch das RoboCup-Team der RWU kann auf langjährige Erfahrungen und frühere Erfolge zurückblicken: 2021 gewann es den „Best Poster Award RoboCup Virtual Worldcup“ und 2022 belegte es den ersten Platz bei der European Robotics League in Oldenburg. Im vergangenen Jahr gewann das Team den „Open Challenge Award“ und belegte den achten Platz in der @Home Open Platform League beim RoboCup in Bordeaux.

Parallel zu den Wettkämpfen findet das RoboCup-Symposium statt. Dort tauschen sich Expertinnen und Experten über neue wissenschaftliche Erkenntnisse aus den Bereichen KI und Robotik aus.