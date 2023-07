Richtfest neues Rathaus

Am Freitag, 14. Juli, lud die Firma Josef Hebel zum Richtfest des neuen Rathausgebäudes an der Markdorfer Straße in Bavendorf ein. Die stellvertretende Ortsvorsteherin, Margarete Eger, bedankte sich bei der Firma Hebel, den Kolleginnen und Kollegen der Stadt– bzw. Ortsverwaltung, dem Ortschaftsrat und allen beteiligten Fachfirmen für die engagierten Leistungen und die gute Zusammenarbeit auf und abseits der Baustelle.

Die Planungs– und Bauphase fiel in eine Zeit, die für alle Beteiligten eine enorme Herausforderung darstellte. Zunächst legte die Corona–Krise die Arbeiten rund m die neue Ortsmitte für einige Zeit auf Eis, im Anschluss sorgte der Beginn des Ukrainekrieges und die explosionsartig ansteigenden Materialkosten für weit–reichende Konsequenzen. Frau Eger bedankte sich im Namen der Ortschaft, dass es der Firma Hebel und der Stadt Ravensburg nach zahlreichen gemeinsamen und fairen Verhandlungen dennoch gelang, allen Widrigkeiten zu trotzen und das Rathausgebäude in der neuen Ortsmitte Bavendorf zu realisieren.

Nach dem erfolgten Richtspruch und dem obligatorischen Glaswurf vom Rathausdach durften die geladenen Gäste um Baubürgermeister Dirk Bastin das Gebäude in Augenschein nehmen. Mitarbeiter der Firma Hebel führten die Besucher durch den großzügigen Bürgersaal, durch die Büros auf der Verwaltungsebene und die geräumigen Wohnungen im zweiten und dritten Obergeschoss. Das neue Rathausgebäude ist für alle Anwesenden sehr gelungen und ein wahrer Blickfang in Bavendorf. Das Richtfest klang mit einem Imbiss im neuen Bürgersaal aus, dabei wurden noch rege Erfahrungen ausgetauscht und künftige Vorgehensweisen besprochen.