Reutener Schwestern beim Christlichen Familienkreis

„Gesundheit aus dem Garten Gottes“ - unter diesem Titel lud der Christliche Familienkreis in den Gemeindesaal der Kirchengemeinde St. Antonius in Oberzell ein. Bis auf den letzten Platz belegt, lauschten die Interessierten aus dem gesamten Schussental den Ausführungen der Franziskanerinnen von Reute, Schwester Birgit Bek und Schwester Paulin Link. Gemeinsam haben diese Franziskanerinnen auf den Grundlagen klösterlicher Heilkunde eine spirituelle Hausapotheke unter demselben Titel bei Patmos-Verlag veröffentlicht. Ein Abend für alle Sinne, für Leib, Geist und Seele! Neben praktischen Anleitungen und Einblicken in die Kräuterwelt , wie z. B. die besonderen Wirkungen der Bitterkräuter, „Bitter macht fitter“ oder „Beerenstark“, „Kerngesund“ wurde auch der Umgang mit dem bei Gärtnern nicht gerade beliebten „Giersch“ besprochen. Nicht das verzweifelte Umgraben des Gartens im Umfeld dieser Pflanze, unendlichem Entfernen von Wurzeln, sondern der gezielte Gebrauch und Nutzen dieser Pflanze in der Küche und Hausapotheke war eine interessante Erkenntnis. Geistliche Impulse in der Nachfolge von Franz von Assisi, der wunderbaren Schöpfung und dem positiven Blick für unsere schöne Umwelt, machten den Einblick in die franziskanische Kloster(garten)welt zu einem besonderen und wertvollen Genuss. Dass sich Schöpfung, Kräuter und geistliche Impulse auch leibhaftig spüren lassen, konnte sich das Publikum durch den Genuss von Klosterbrot, garniert mit frischer Kräuterbutter, auf der Zunge zergehen lassen. Die Zeit verging wie im Fluge, gerne hätte das Publikum noch Stunden in dieser Runde verbracht! Ein Segen, das haben alle verspürt: Gottes Segen durch Pflanzen und Menschen in unserer Welt!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.