Reutener E–Junioren zu Gast beim SCR Altach

Ein besonderes Highlight stand für die E–Junioren des SV Reute auf dem Programm: Am Mittwoch, 6. September, hieß es für die Nachwuchskicker des SVR auf nach Altach. Die Jungs waren voller Tatendrang, weil die Herren des Gegners in der österreichischen Bundesliga spielen. Der SCR Altach hat mit über 300 Jugendspielern die größte Nachwuchsabteilung in Vorarlberg. In der ersten Spielhälfte war es ein spannendes und ausgeglichenes Spiel und zur Halbzeitpause lautete der Zwischenstand 4:4. In Halbzeit zwei merkte man den Leistungsunterschied deutlich an und die Gäste vom SV Reute mussten sich klar mit 10:5 geschlagen geben.

Die Gäste vom SV Reute durften danach noch das Stadion besichtigen und somit war es trotz eindeutiger Niederlage ein gelungener Vorbereitungsauftakt. Der SV Reute hofft, dass die guten Beziehungen zum SCR Altach lange Zeit anhalten.