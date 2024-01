Reutener D-Junioren in Memminger Soccerhalle

Wie bereits im Mai wurde für die Jungs der Reutener D-Junioren wieder ein kleines Event organisiert. Zum Abschluss der Herbstrunde ging es für die D-Junioren samt Trainer in die Soccerhalle nach Memmingen. Bereits um 10 Uhr trafen sich bis auf ein paar krankheitsbedingte Ausfälle alle Jungs am Sportplatz in Reute. In der Soccerhalle angekommen stand auch die Tatsache, dass die Halle nicht im besten Zustand war, dem Spaß nicht im Weg. Zwischendurch wurde noch ein kleines Turnier ausgespielt und in einem Teamspiel musste der Lieblingsverein der Mitspieler erraten werden. Was teilweise gar nicht so einfach war. Hier stand neben dem FC Bayern München, VfB Stuttgart und Manchester City natürlich auch der SV Reute ganz weit oben. Zum Abschluss gab es für alle Pizza und sogar der Nikolaus kam noch spontan vorbei.

