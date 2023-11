Reutener AH verabschiedet zwei Kicker

Der Freiluftsaisonabschluss der AH-Mannschaft hat lange Tradition beim SV Reute, auch dieses Jahr fanden sich zahlreiche Kicker zum internen Duell in der „Agip“-Arena ein. Werner Grinschgl wirkte dabei zum letzten Mal mit, er hängt die Kickstiefel an den berühmten Nagel. Auch Peter Leißle hört auf, konnte aber leider nicht dabei sein. Unter frenetischem Applaus bekam Werner Grinschgl im der Sportgaststätte bei der dritten Halbzeit ein persönliches Trikot an die vielen schönen Jahre in der Reutener AH überreicht, die Verabschiedung von Peter Leißle wird nachgeholt. Foto: SV Reute

