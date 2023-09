Reutener AH gewinnt beim SV Haisterkirch

Trotz eines frühen Rückstandes entschied die Reutener AH das Derby beim SV Haisterkirch am 1. September deutlich für sich und siegte mit 6:1–Toren. Beim Nachbarschaftsduell gerieten die Reutener Gäste zwar früh in Rückstand, drehten dann aber ordentlich auf und siegten am Ende klar. Die Tore für den SV Reute erzielten Lothar Döbele (2), Christian Sandor (2), Patrick Sugg und Daniel Dalea. Foto: SV Reute

