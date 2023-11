Reute Runners auf der 10-Kilometer-Strecke an der deutschen Spitze

Mit Siegfried Borsutzky und Hans Breuninger führen aktuell zwei Läufer des TSV Reute die Jahres-Bestenliste des Deutschen Leichtathletikverbandes im 10-Kilometer-Straßenlauf der Altersklasse M65 an.

Nachdem Borsutzky bereits im Oktober bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften mit 39:36 Minuten an die Spitze der Rangliste vorgestoßen war, gelang dies nun auch Hans Breuninger am 1. November auf dem Hockenheimring.

Bei guten äußeren Bedingungen und mit einer klugen Renneinteilung über die zwei Runden steigerte er seine bestehende diesjährige Bestleistung um rund 25 Sekunden auf 39:40 Minuten. Er sicherte sich damit nicht nur souverän den Laufsieg in seiner Altersklasse, sondern stürmte gleichzeitig auf Rang zwei der DLV-Bestenliste des Jahres, lediglich vier Sekunden von seinem Vereinskameraden und Rang eins getrennt.

Neben Breuninger waren auch Paulina Wolf und Ewald Fast zu der nordbadischen Rennstrecke gereist um hier den letzten großen Straßenlauf-Event der Saison zu bestreiten.

Dabei zeigte Paulina Wolf, die auf der 5-Kilometer-Distanz am Start war, in einem stark besetzten Frauenfeld trotz leichter Fußprobleme eine tolle Leistung und lief in sehr guten 18:12 Minuten auf den verdienten sechsten Gesamtplatz.

Ewald Fast, der auch die 5-Kilometer-Strecke in Angriff genommen hatte, betrachtete seinen Auftritt wegen andauernder Verletzungsproblemen in erster Linie als Trainingslauf und kam nach 23:05 Minuten über die Ziellinie.

Die nächsten Wettkampftermine für die TSV Reute Runners sind unter anderem die am 10. Dezember beginnende Oberschwäbische Crosslaufserie, sowie, als eines der Highlights der kommenden Saison, die am 16. März erstmals in Reute ausgetragenen Baden-Württembergischen Crosslaufmeisterschaften.