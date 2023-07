Zimmermanns neuer Kälberstall war Ziel der Bezirkslehrfahrt

Ein neuer Kälberstall auf dem Anwesen der Landwirtsfamilie Zimmermann in Obermöllenbronn mit optimaler Belüftung, Belichtung und weiteren Details war Ziel einer Bezirkslehrfahrt, zu der das Landwirtschaftsamt Ravensburg eingeladen hatte. Obwohl viele Landwirte mit den nächtlichen Sturmschäden beschäftigt waren, fanden sich knapp 200 Interessierte vor dem stattlichen Stallgebäude ein, das 113 Jungtieren ausreichend Platz bietet und größtenteils in Eigenleistung ausgebaut wurde.

Ihren Anfang nahm die Lehrfahrt am Vormittag mit einem Besuch des Landwirtschaftlichen Zentrums (LAZBW) Aulendorf im Beisein von Landrat Harald Sievers. Unter Leitung von Direktor Michael Asse und nach einer Einführung seitens des Landwirtschaftsamtsleiters Albrecht Siegel besichtigten 180 Teilnehmer die jüngsten Baumaßnahmen an den drei Stationen Milchvieh– und Kälberstall sowie Fahrsiloanlage (SZ berichtete bereits).

Die Zimmermanns präsentieren ihren Kälberstall

Nach dem Mittagessen ging es weiter in den Waldseer Teilort Obermöllenbronn, wo das Ehepaar Inge und Michael Zimmermann die Delegation mit Spannung erwartete. So viele Besucher kommen schließlich nicht alle Tage auf einem Bauernhof vorbei — noch dazu auf einem, der einen besonderen Kälberstall samt neuer Güllegrube präsentieren kann. Und dessen Generationennachfolge dank dreier am Thema Landwirtschaft interessierter Söhne gesichert ist.

Der stellvertretende Landwirtschaftsamtsleiter Norbert Böhringer hieß die Besucher willkommen und Franz Schönberger, Vorsitzender des Bauernverbandes Allgäu–Oberschwaben, brach noch kurz eine Lanze für die landwirtschaftliche Tierhaltung. Und dann bekamen die Zimmermanns das Wort, deren Familienmitglieder sich alle kurz vorstellten und darüber informierten, wer von den Eltern und Söhnen wo genau eingesetzt wird auf dem großen Betrieb.

„Senior“ Michael (55) Wild bekannte, dass er „für alles zuständig“ sei, „wo gerade Not ist“. Seine Frau Inge (54) kümmert sich neben dem Haushalt unter anderem um die Kälberfütterung und die landwirtschaftlich perfekt ausgebildeten Söhne Patrick (28) und Simon (20) beackern alle anderen Bereiche, die auf einer Landwirtschaft anfallen. Sohn Philipp (25) bringt sich abends und am Wochenende auf dem elterlichen Hof ein, da er im Hauptberuf in der Industrie tätig ist.

Milchleistung liegt bei 11.000 Kilogramm

Aus den Statements der Zimmermanns war herauszuhören, dass das ganze Arbeitsaufkommen auf ihrem Hof in dritter Generation mit 145 Milchkühen, 110 Nachzuchttieren, zwei Zuchtbullen und einer Milchleistung von knapp 11.000 Kilogramm pro Tier und Jahr nur bewältigt werden könne, wenn alle Familienmitglieder an einem Strang ziehen.

Und das scheint bei diesem Quintett der Fall zu sein. Zur Tierhaltung kommen nämlich auch noch der Pflanzenbau hinzu mit 84 Hektar Acker und Grünland sowie sechs Hektar Wald. Seit 2021 bewirtschaftet Sohn Patrick zudem noch einen zweiten Betrieb mit 62 Hektar Acker und sieben Hektar Grünland — und zwar nach den Vorgaben des ökologischen Landbaus, wie er seinen Zuhörern berichtete.

Auf einem solchen Betrieb, der von Inge Zimmermanns Großeltern aufgebaut wurde, muss auch regelmäßig investiert werden, um am Markt bestehen zu können. Nach einem neuen Milchviehstall und einer neuen Lager- und Maschinenhalle kamen noch Güllegruben, Fahrsilos und zuletzt 2022 der neue Kälberstall hinzu an der Verbindungsstraße in Richtung Steinacher Ried. Wie Patrick Zimmermann erläuterte, habe die Familie dafür eine ausgediente Industriehalle in Bad Waldsee erworben, sie daheim wieder aufgebaut und dann mit „reichlich Eigenleistung ganz auf die Bedürfnisse der Jungtiere zugeschnitten ausgebaut“.

Was den Stall so besonders macht

So stehen die Kälber hier schon früh in Gruppen beieinander, was nach Angaben des Landwirtschaftsmeisters dem Tierwohl zugutekomme. Das 20 auf 30 Meter große Gebäude zeichne sich aus durch eine optimale Belüftung und Belichtung und ein ausgeklügeltes Einstreusystem; auch ein Tränkeautomat sei noch in Planung.

Der Kälberstall mit der Güllegrube ist auch das erste Gebäude, das wir mit einer öffentlichen Förderung errichtet haben, alle anderen haben wir ohne Fördermittel gebaut. Patrick Zimmermann

Die Besucher — darunter Ortsvorsteher Achim Strobel — zeigten sich allesamt beeindruckt vom Tatendrang der Zimmermanns. Und so wurden die einzelnen Familienmitglieder nach dem offiziellen Teil von ihren Berufskollegen regelrecht bestürmt mit Fragen nach technischen Details dieses Bauwerks, das die anwesenden Landwirte überzeugte.