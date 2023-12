Markus Hänle ist Epileptiker. Dass er seit 20 Jahren bei Familie Ziegler in Reute mit offenen Herzen und bedingungsloser Aufgeschlossenheit wohnen darf, hat ihm buchstäblich das Leben gerettet. Ein Einblick in das Leben einer betreuenden Gastfamilie.

„Super“, sagt Hänle, lacht ein ansteckendes Lachen, das seine Augen zum Leuchten bringt und streckt den Daumen in die Luft. Diese mitreißende Freude beschreibt, wie sehr es ihm - auch nach zwei Jahrzehnten - in seiner (Gast-)familie gefällt. Der Mann strahlt Zufriedenheit aus und spießt sich ein Stück von Elisabeth Zieglers selbstgemachtem Apfelkuchen auf die Gabel. Während des Gesprächs verschlägt es ihm zwar ab und an die Sprache, aber die Interviewsituation am Kaffeetisch ist ja auch keine alltägliche.

Wie Hänle das Leben gerettet wurde

Und so springt Elisabeth Ziegler „ihrem Markus“, der in all den Jahren quasi als drittes Kind fester Bestandteil der Familie geworden ist, zur Seite. An diesem Tag macht die Krankenschwester das mit Worten, allzu oft sind es aber auch Taten gewesen. Beispielsweise im Türkei-Urlaub 2012, als sie Hänle blau angelaufen auf dem Zimmerboden vorfindet, geistesgegenwärtig reagiert und ihn sofort reanimiert. Oder eben 2003, als sie nach einem eigenen Fachvortrag zum Thema „Geistige Fitness“ in der Schussentalklinik noch einen Kaffee mit Hänle trinkt und ihn unumstößlich in ihr Herz schließt.

Hänle befand sich in jener Zeit am Scheideweg. Er lebte in einem Wohnheim, war vom Leben überfordert. Seine Gedanken waren trüb. Kraft und neuen Mut durfte er durch die gesamten Familie Ziegler schöpfen. Schließlich beschloss die Familie einstimmig und kurzentschlossen den aufgeweckten Hänle bei sich in der Einliegerwohnung aufzunehmen, ihn in ihren Alltag zu integrieren und ihm so ein neues Zuhause zu schenken. Gemeinsames Einkaufen, gemeinschaftliches Essen, zusammen Lachen, Weinen - und eben auch die epileptischen Anfälle durchstehen. „Es ist ein Auf und Ab, ein Hoch und Tief“, sagt Ziegler und blickt Hänle dabei liebevoll tief in die Augen. Das Leuchten in den Augen blitzt wieder auf - bei Ziegler und Hänle gleichermaßen. Ein wohliges Gefühl erfüllt den Raum.

Die ganze Familie hilft mit

Zwischenzeitlich sind beide erwachsenen Kinder von Elisabeth und Raimund Ziegler aus dem Haus, aber in der Nähe. Und sollten die Eltern mal im Urlaub oder unterwegs sein, nimmt der Nachwuchs Hänle bei sich auf. „Er fühlt sich bei uns allen wohl und ist bei uns allen daheim“, erklärt Ziegler und Hänle nickt begeistert. So ein Familienzusammenhalt ist ein echter Glücksfall - natürlich auch für Hänle. „Wenn die Menschen einen geregelten Tagesablauf und verlässliche Personen um sich herum haben, dann minimiert das Klinikaufenthalte“, erklärt Elke Schmid vom Fachdienst „bela“. Die Sozialpädagogin schaut einmal pro Monat in Reute vorbei.

Der Fachdienst „bela“ mit Sitz in Biberach, der aus dem ehemaligen Freundeskreis Schussenried heraus entstanden ist, unterstützt die Zielgers von Anfang an. Sowohl bei bürokratischen als auch administrativen Fragen stehen die Mitarbeiter den Gastfamilien und zu Betreuenden zur Seite. In Fall von Markus Hänle kannten sich alle Beteiligten schon vor der Unterstützung durch den Fachdienst. In den meisten Fällen stellt „bela“ aber den Kontakt zu den Gastfamilien her und achtet laut Schmid „sehr darauf, wer zu wem passt.“ Und es bleibe den Beteiligten auch selbst überlassen, wie eng sie in den Familienalltag eingebunden werden wollen. „Da gibt es auch Untermietverhältnisse mit Familienanschluss“, erklärt Schmid und meint damit eine losere Betreuung als bei den Zieglers. „Es hat aber beides seine Berechtigung“, betont Schmid und wirbt zugleich um neue Gastfamilien.

Welche Aufgabe hat ein gesetzlicher Berater?

Weitere Unterstützung bekommt Familie Ziegler von Stefan Dreher, dem gesetzlichen Betreuer von Hänle. „Wir sind sehr froh, dass wir ihn haben. Das nimmt die Last“, sagt Ziegler über den gesetzlichen Betreuer. Schließlich gibt es Grenzsituationen - und Klinikaufenthalte. Wofür Dreher genau verantwortlich ist? „Für alles Rechtliche - wenn Unterschriften zu leisten sind.“ Dazu zählen auch Bankgeschäfte, Erbfragen oder Anträge bei Ämtern. Etliche Stunden hat der Produktionsleiter bereits für derartige Angelegenheiten aufgebracht - und das ehrenamtlich.

Hänle wohnt nun schon seit 20 Jahren in der Einliegerwohnung der Zieglers, hätte dort auch eine eigene Küche. Aber eigentlich isst er immer am Familientisch mit - und das ist auch gut so, wie alle betonen. Die Wohnung bietet ihm aber einen eigenen Rückzugsort - das ist auch wichtig. Um der Krankheit Herr zu werden, wurde jüngst Hänles Medikation umgestellt. Der Epileptiker hofft, dass damit nun ein Jahr lang Ruhe ist. Das Familienleben trägt jedenfalls täglich zur Stimmungsaufhellung bei. „Er erfährt hier einfach größtmögliche Lebensqualität, sonst wäre er in einer Einrichtung“, hebt Schmid hervor und Dreher ergänzt: „Und da würde es ihm nicht lange gut gehen.“ Bei Familie Ziegler kann er sich eben am besten entfalten.

Viel Lob für eine Selbstverständlichkeit

Als Anerkennung für ihr „außergewöhnliches Engagement für Menschen mit Behinderung“ haben die Eheleute Ziegler jüngst auch eine Urkunde des Landkreises erhalten. Viel Lob also für die Gastfamilie aus Reute. Doch darum geht es Elisabeth Ziegler nicht. Sie erlebt Markus Hänle seit 20 Jahren als Bereicherung. „Man gibt nicht nur, sondern man bekommt auch ganz viel zurück“, weiß auch Schmid.

Interessierte Gastfamilien können sich an „bela“ in Biberach oder Arkade in Ravensburg wenden.