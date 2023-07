Die Solidarische Gemeinde Reute–Gaisbeuren bietet Pflegenden Unterstützungsangebote im Alltag an. Was es damit auf sich hat und warum aktuell dringend ehrenamtliche Helfer gesucht werden, hat Wolfgang Heyer bei Betreuungsgruppenleiterin Barbara Mathes und Vorstand Konstantin Eisele erfragt.

Frau Mathes, welches übergeordnete Ziel wird mit den Unterstützungsangeboten im Alltag verfolgt?

Mit unseren vom Landratsamt zertifizierten Unterstützungsangeboten im Alltag (USTA) wollen wir Pflegebedürftige motivieren, geistig und körperlich aktivieren, sie am Leben teilhaben lassen und — was ganz wichtig ist — die pflegenden Angehörigen entlasten. Wir bieten die Betreuungsgruppe „Lebensfreude“ für kognitiv und körperlich eingeschränkte Personen an. Hier werden Bewegungsübungen angeboten sowie Gedächtnistraining, Singen, Spielen, kreatives Gestalten. Um soziale Kontakte zu pflegen wird immer mit einem Gesprächskreis begonnen. Für stark kognitiv und/oder in ihrer Mobilität stark eingeschränkte Personen bieten wir dies auch im häuslichen Bereich an.

Welche weiteren Angebote gibt es?

Bei der Wohnbegleitung unterstützen wir bei Alltagstätigkeiten. Für Personen, die selbstbestimmt leben können, jedoch Unterstützung benötigen, ist es Ziel, sie im Alltag zu begleiten — nicht sie rundum zu versorgen. Zu unseren Leistungen zählen unter anderem Begleitung beim Einkauf, bei Behördengängen, bei Arztbesuchen, Spaziergängen, Friedhofbesuchen sowie freizeitlichen Aktivitäten auch mit Rollator oder Rollstuhl.

Bei der Patientenbegleitung werden Patienten vor, während und nach einem Krankenhausaufenthalt bis zu vier Wochen nach Entlassung individuell betreut. So wird zum Beispiel beim Koffer packen und bei Einkäufen geholfen. Die Patienten werden besucht, Medikamente besorgt. Sie werden gegebenfalls zur Klinik oder nach Hause begleitet, die Wahrnehmung von Nachsorgeterminen beobachtet und bei Bedarf begleitet. Wenn nötig werden auch Haustiere versorgt. So soll ein Krankenhausaufenthalt möglichst sorgenfrei sein und die erste Zeit danach schonend gestaltet werden.

Wie viele Personen nutzen die aktuellen Angebote bereits?

Derzeit werden monatlich um die 20 Personen betreut. Aber es gibt zunehmend Nachfragen und diesen höheren Bedarf können wir nicht abdecken.

Aus diesem Grund sucht die Solidarische Gemeinde ehrenamtliche und bürgerschaftlich engagierte Helfer, die die leitende Betreuungskraft unterstützen. Welche Aufgaben müssen diese übernehmen?

Ehrenamtliche und bürgerschaftlich Engagierte im Bereich der USTA werden behutsam an ihre Aufgaben herangeführt. Kostenfreie Fortbildungen dienen der Qualifizierung und damit der Zulassung durch das Landratsamt. Sie bringen die Helfer auch persönlich weiter. Sie werden nach ihren Fähigkeiten und Neigungen am richtigen Platz eingesetzt. Sie erfahren viel Freude und Dankbarkeit.

Wie viele Helfer werden aktuell benötigt und gibt es dafür auch eine Aufwandsentschädigung?

Um den großen Bedarf zu decken, freuen wir uns über jeden Helfer und jede Helferin. Aufwandsentschädigung? Ja, die gibt es. Jährlich können nach dem Einkommenssteuergesetz bis zu 3000 Euro abgabenfrei hinzuverdient werden.

Herr Eisele, es scheint nicht ganz einfach zu sein hierfür Interessierte zu finden. Was glauben Sie, woran liegt das?

Das wüssten wir auch gerne. Der Demografische Wandel und auch ein Wertewandel spielen sicher eine Rolle. Andererseits glauben wir, dass viele noch gar nicht wissen, was die Solidarische Gemeinde alles anbietet und dass sie uns darin unterstützen können. Oft traut man sich solche Tätigkeiten auch nicht zu, Angst vor Übernahme von Verantwortung spielt mit hinein. Aber durch das Zusammenwirken mit den anderen Helfern in unserem Team wird vieles aufgefangen und leichter. Das Leben erfährt durch so ein Engagement einen Sinn. Freude, Dankbarkeit gibt es als immateriellen Lohn dazu.

Wie viel Geld müssen Interessierte eigentlich für die Unterstützung bezahlen?

Personen mit Pflegegrad können die Kosten für die Inanspruchnahme der USTA–Angebote bei der Pflegekasse zur Erstattung einreichen. Personen ohne Pflegegrad zahlen die Kosten selbst. In der Regel reicht der von der Pflegekasse zugesagte Entlastungsbetrag von 125 Euro aus, sodass beim Pflegebedürftigen nichts oder wenig hängen bleibt.

Helfer und Interessierte können sich bei Barbara Mathes (Tel.: 07524/914487) oder bei Koordinator Christian Wallnöfer (07524/4093372) melden.