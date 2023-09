Die für den 30. September geplante Kinderkleiderbörse in der Durlesbachhalle Reute musste kurzfristig abgesagt werden. Grund dafür ist der Umstand, dass knapp zwei Wochen vorher noch nicht einmal die Hälfte der dafür benötigten 187 Helfer beieinander war. Christiane Hoffert vom Börsenteam bekannte auf SZ-Anfrage, dass man deshalb „schweren Herzens“ die Reißleine habe ziehen müssen. Die Waldseerin hofft aber, dass sich für die Börsen 2024 wieder deutlich mehr ehrenamtliche Kräfte verpflichten lassen, um den Ablauf dieser langjährigen Verkaufsveranstaltung sicherzustellen.

„Es ist wirklich zum Verzweifeln: Seit sechs Wochen sitze ich jeden Abend am Börsenhandy und versuche, ehrenamtliche Kräfte für unsere Kinderkleiderbörse zu finden, leider vergeblich. Knapp zwei Wochen vor dem Termin fehlen uns noch immer 110 Personen und somit mussten wir die Börse absagen, so leid uns das für alle Käufer und auch für diejenigen Helfer tut, die sich für eine Mitarbeit in der Halle bereiterklärt hatten“, begründet Hoffert vom Börsen-Organisationsteam die Absage der seit mehr als 30 Jahren bestehenden Kleiderbörse.

Das Ehrenamt bröckelt dahin

Nach ihrer Einschätzung bröckelt auch hier das Ehrenamt. „Einige potentielle Helferinnen führten Ausreden ins Feld, die durchsichtig waren, andere haben aufgrund von Berufstätigkeit und familiären Verpflichtungen tatsächlich wenig freie Zeit übrig und wieder andere wollten nur gegen einen Stundenlohn mithelfen“, so Hoffert. Obwohl sie als alleinerziehende Mutter einen Vollzeitjob wuppt, versuchte sie in den letzten Wochen händeringend doch noch ausreichend Personal für diese Großveranstaltung zu finden, die von Eltern gerne dazu genutzt wird, kostengünstig gut erhaltene Bekleidung und Spielsachen für ihre Kinder zu kaufen.

„Aber es fanden sich leider nur 75 Personen zum Helfen ‐ obwohl wir sogar das Angebot machen, wer hilft, der darf 90 Teile verkaufen statt 30 und darf auch vor der offiziellen Öffnung schon einkaufen“, erläutert Hoffert die Vorzüge eines ehrenamtlichen Einsatzes in der Durlesbachhalle. Zudem würden unterschiedliche Schichten angeboten. „Man kann nur beim Tischaufbau helfen eine Stunde lang, aber es gibt auch dreieinhalbstündige Einsätze und wir ermöglichen schwangeren Helferinnen oder älteren Frauen sitzende Tätigkeiten und kommen den Leuten gerne entgegen.“

Absage fällt schwer, musste aber sein

Gemeinsam mit Melanie Reihs ist Hoffert innerhalb eines sechsköpfigen Teams zuständig für die Organisation im Vorfeld der Börse und nach der notwendigen Absage regiert schon etwas Frust bei den Frauen. „Ohne ehrenamtliches Engagement fällt unsere Gesellschaft immer mehr auseinander und das ist einfach schade ‐ nur zusammen bekommen wir etwas auf die Beine“, weiß Hoffert. Trotz schlechter Vorzeichen hofft sie auf Besserung für die geplanten Kinderkleiderbörsen im kommenden Jahr. Die beiden Termine ‐ 23. März und 28. September ‐ stehen bereits und ab sofort können sich freiwillige Helfer dafür melden.

Auch der Ortsvorsteher von Reute-Gaisbeuren bedauert den Ausfall der Herbst- und Winterkleiderbörse, die für den zweifachen Vater „absolut für Nachhaltigkeit steht und die es außerdem vielen Eltern ermöglicht, sich kostengünstig mit Kinderkleidung einzudecken“, so Achim Strobel gegenüber der SZ. Er hebt auch das Engagement des aktuellen Börsenteams hervor. „Es ist schon beeindruckend, was hier über Jahre hinweg von engagierten Eltern aufgebaut wurde und es wäre äußerst schade, wenn diese Börse in Zukunft nicht mehr stattfinden könnte“, so Strobel dazu weiter.

Die freiwilligen Helfer fehlen

Aber auch er weiß, dass es immer schwieriger wird, Menschen für ein Ehrenamt zu gewinnen, selbst wenn dieses nur wenige Stunden Zeit in Anspruch nimmt wie das Beispiel von Reute zeigt. Nach SZ-Informationen müssen auch die Veranstalter anderer Kinderkleiderbörsen in der Region immer mehr Zeit darauf verwenden, freiwillige Helfer für eine Mitarbeit zu rekrutieren.

„Ganz gut“ lief es hingegen bei der dreitägigen Kinderkleiderbörse vom 19. bis 21. September im katholischen Gemeindehaus Bad Waldsee, die mit Gründung im Jahr 1975 zu den ältesten ihrer Art in Oberschwaben gehört. Wie Gründungsmitglied Margret Kohlschreiber der SZ berichtete, sei das Team mit der Nachfrage auf diese 93. Börse „sehr zufrieden“ gewesen. „Aber auch wir merken die gesellschaftlichen Veränderungen und Corona war ein Einschnitt ‐ so haben wir heute weniger Anbieter als früher. Dafür können wir auf einen festen Helferstamm von 25 bis 30 Frauen vertrauen, die hier ausreichen, und es rücken immer wieder Jüngere nach“, blickt Kohlschreiber trotz allem optimistisch in die Zukunft der Waldseer Kinderkleiderbörse.

Freiwilige Helfer für die Kleiderbörsen 2024 in Reute können sich ab sofort per Whatsapp melden beim Börsenhandy unter Telefon: 0152/34762430.