Bei der Vorstellung des Waldseer Haushaltsplanes 2024 mit einem Rekord-Investitionsvolumen von 34,7 Millionen Euro hatte die Bürgermeisterin am Mittwoch im Ortschaftsrat Reute-Gaisbeuren leichtes Spiel. Die erfahrene Finanzfachfrau Monika Ludy erläuterte in einer knappen halben Stunde die Eckdaten des neuen Etats und bezeichnete die geplanten Vorhaben für die Doppelortschaft als „mords Programm“. Auch die Räte zeigten sich rundum zufrieden mit diesem erfreulichen Zahlenwerk, das nicht nur den Kindergartenanbau (1,1 Millionen Euro) vorsieht, sondern auch die seit Jahren herbeigesehnte Erweiterung der Ortschaftsverwaltung (300.000 Euro).

Klagen seitens der Ortschaftsräte über die verbesserungswürdigen Arbeits- und Besucherbedingungen in der Ortschaftsverwaltung Gaisbeuren dürften dank dieses beachtlichen Investitionsprogramms 2024 der Vergangenheit angehören. Jedenfalls stand Ortsvorsteher Achim Strobel und seinen Räten die Freude darüber ins Gesicht geschrieben, dass die Große Kreisstadt in diesem Jahr Geld in die Hand nimmt für dieses Herzensprojekt der Doppelortschaft.

Einen Förderantrag im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) haben wir dafür auch schon gestellt. Monika Ludy

Wie berichtet, fordert das Gremium seit vielen Jahren einen Anbau an das 18 Jahre alte Gebäude in der Ortsmitte, um die Arbeitsbedingungen für das kommunale Personal zu verbessern und den Bürgern mehr Diskretion bieten zu können bei ihren Behördengängen.

Verzweifelte Mütter rufen an

Der zweifache Familienvater Strobel dankte der Waldseer Rathausspitze zudem für die 2024 vorgesehene bauliche Erweiterung des Kindergartens St. Leonhard, die die Bildung einer weiteren Gruppe mit bis zu 25 Kindern sowie modernisierte Personalräume ermöglichen wird. „Bei uns rufen verzweifelte Mütter an, die dringend einen Kindergartenplatz benötigen - da wird diese dreigruppige Einrichtung einiges entspannen bei zügiger Umsetzung, wie das ja geplant ist“, weiß der Ortsvorsteher.

Doch mit diesen beiden Vorhaben ist für „Gaisreute“ im neuen kommunalen Etat, der bekanntlich ohne Steuererhöhungen und Kreditaufnahmen auskommen wird, noch lange nicht Schluss, wie Ludy informierte. Auf der langen Liste der Investitionen für Reute-Gaisbeuren findet sich 2024 unter anderem auch das Projekt „Breitband Gaisbeuren-Aulendorf 2022-2025“ für mehr als zwölf Millionen Euro. „Wie wir alle wissen, ist schnelles Internet heute auf jedem Bauernhof wichtig und damit ein wesentlicher Standortfaktor für jede Dorf- und Stadtentwicklung“, unterstrich Ludy.

Und noch mehr Geld wird zur Verfügung gestellt

Weitere größere Geldbeträge sind im laufenden Jahr vorgesehen für den Bauhof (86.000 Euro), den Sportplatz/Zaun (55.000 Euro), die Neugestaltung des Spielplatzes an der Grundschule Reute (40.000 Euro) und die Beschallungsanlage in der Durlesbachhalle (40.000 Euro). Dazu kommen noch mehrere kleinere Beträge, die von den Räten unterm Strich allesamt für „notwendig und gut“ befunden wurden.

Kritische Nachfragen zum neuen Haushalt, den der Gemeinderat Bad Waldsee am 29. Januar in öffentlicher Sitzung verabschieden wird, blieben angesichts der vorgelegten Investitionsliste erwartungsgemäß aus. Angeregt wurden lediglich die weitere Feldwegsanierung (Wilhelm Heine) und eine Überdachung der neuen Bushaltestelle auf Höhe Kloster (Karl-Heinz Gut).

Der Ortschaftsrat billigte den vorgelegten Etat und die Investitionsliste für Reute-Gaisbeuren einstimmig und empfahl damit auch dem Gemeinderat die Zustimmung zu diesem Plan.