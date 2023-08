Selbst die Hitzewelle Ende August hat eine Gruppe Seniorinnen und Senioren nicht davon abhalten können, am neuen Multifunktionsgerät „Fünf Esslinger“ in der Ortsmitte von Reute an ihrer Ausdauer, Balance und Fitness zu arbeiten. Allerdings wurde das 45–minütige Training mit den TSV-Übungsleiterinnen Barbara Henneberger, Beate Stingel und Ulrike Weißenhorn temperaturbedingt schon am frühen Vormittag angesetzt und das Aufwärm– und Dehnprogramm ging im Schatten der Bäume über die Bühne. Hinterher waren jedenfalls alle zufrieden mit dem Training in der Gruppe und mit ihrer Leistung, die je nach körperlicher Verfassung und Kondition individuell unterschiedlich ist.

So erleben die Teilnehmer das Training

Eine Teilnehmerin brachte sogar ihren Rollator als Hilfsmittel mit zur morgendlichen Trainingseinheit und konnte ebenfalls ganz gut mithalten bei den Übungen, die zu Beginn von den Übungsleiterinnen gut verständlich erläutert wurden. „Ich bin heute das erste Mal hier mit dabei und ich muss sagen, es fühlt sich gut an, altersgemäß trainieren zu können und die Einheiten nach und nach zu steigern“, bewertet Hans–Lothar Grobe (82) aus Reute seine Teilnahme an der TSV–Einführung, die nicht seine letzte gewesen sein sollte, wie der frühere Ortsvorsteher lächelnd anmerkt.

Auch Heidi Kienzle (79) aus Bad Waldsee war zufrieden mit ihrer Leistung an diesem sonnigen Morgen. „Man muss auch im Alter weiter körperlich an sich arbeiten, das zahlt sich daheim im Haushalt aus, weil ich mehr Kraft habe in den Armen und sicher auf dem Boden stehe — also ich finde diese Fünf Esslinger gut und komme gerne her“, betont die Seniorin.

Individuelles Training für jedes Alter

Wen man auch befragte in der morgendlichen Runde: Alle beurteilten dieses neue sportive Angebot für die zweite Lebenshälfte rundweg positiv und folgten aufmerksam den Anleitungen der drei TSV-Übungsleiterinnen. „Gerade im Alter kommt es darauf an, Balance und Koordination, Dehnung, Schnelligkeit sowie die Kraft von Rumpf und Beinen zu trainieren, um möglichst lange selbständig und mobil zu bleiben und somit auch in den eigenen Wohnräumen bleiben zu können“, zeigt Weißenhorn auf, was mit regelmäßigem Üben an den „Fünf Esslingern“ in der Ortsmitte von Reute an der frischen Luft erreicht werden kann.

Während Weißenhorn ihre Kleingruppe weiter begleitete am großen Edelstahlgerät, haben sich ihre Kolleginnen Henneberger und Stingel in den Schatten zurückgezogen und machten hier ihre Dehnungsübungen mit Dehnschritten vorwärts, Rumpfbeugung und Rumpfneigung zur Seite. „An heißen Sommertagen können diese Einheiten gut im Schatten der Bäume gemacht werden, da bietet die Anlage eben doch viele Möglichkeiten“, erläutert Stingel, bevor es wieder zurück geht an das große Gerät mit seinen altersgerechten Trainingsoptionen.

Ab auf die Freitreppe

Und kurz bevor das Frühtraining zu Ende geht, lenkt Weißenhorn die Aufmerksamkeit der Gruppe zusätzlich noch auf die benachbarte Freitreppe. Hier können alle Altersklassen ihren individuellen Leistungsstand weiter optimieren. „Sie können hier ganz normal Stufe für Stufe hochgehen, aber Sie können auch nach jedem Auftreten auf einem Bein stehen bleiben und langsam auf vier zählen, um die Muskeln zu kräftigen, die Sie auch daheim treppauf, treppab benötigen“, so die Übungsleiterin abschließend zu den Anwendungsmöglichkeiten auf dieser Treppe.

Mit den „Fünf Esslingern“ samt Freitreppe und benachbarter Boulebahn verwandelt sich die Ortsmitte von Reute damit also nach und nach in ein generationenübergreifendes Zentrum für Bewegung und Begegnung unter freiem Himmel. Und genau das war auch die Intention von Ortschaftsrat, Solidarischer Gemeinde und TSV, die dieses Projekt gemeinsam initiiert haben in Bad Waldsees größter Ortschaft und sich dabei auch über mehrere Finanzgeber freuen durften.