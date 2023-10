Der gemischte Chor Reutissimo aus Reute-Gaisbeuren feiert sein 100-jähriges Bestehen und lädt am 14. Oktober zu einem Jubiläumskonzert mit drei Chören in die Durlesbachhalle ein. Aus Anlass des Jubiläums wird dem Chor dabei auch die „Zelterplakette“ des Bundespräsidenten verliehen. Hervorgegangen ist die Chorgemeinschaft 2016 aus dem Liederkranz und mit neuer Namensgebung wollten die 40 Sängerinnen und Sänger deutlich machen, dass es sich bei „Reutissimo“ nach vollzogenem Generationswechsel um einen „modernen Chor mit Leidenschaft und Pfiff“ handelt, wie die Vorsitzende Juliane Dobner (seit 2016 im Amt) gegenüber Schwäbische.de erklärte.

„Wo man singt, da lass Dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder.“ Mit diesem bekannten Zitat von Johann Gottfried Seume bringt Waldsees Oberbürgermeister Matthias Henne in der 60-seitigen Festschrift des Chores auf den Punkt, worum es „Reutissimo“ geht: Freude und Spaß haben am Singen in der Gemeinschaft und mit öffentlichen Auftritten das gesellschaftliche Leben der Dorfgemeinschaft bereichern. Oder um es mit den Worten von Ortsvorsteher Achim Strobel zu sagen: „Singen macht glücklich und deshalb ist ein Engagement im Chor gut für Geist und Seele.“

Mit Online-Proben Corona überwunden

Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, zumal die Aktiven dieser Aufforderung zuletzt sogar in den verflixten Coronajahren nachgekommen sind. Um das Gemeinschaftsgefühl zu erhalten und die musikalische Arbeit über die Pandemie zu retten, hielt „Reutissimo“ kurzerhand Online-Proben ab. Als dann die erste Präsenz-Probe in der Maschinenhalle von Familie Halder in Bassenreute unter Einhaltung der Abstands- und Hygienevorschriften wieder möglich war, stand den Sängerinnen und Sängern die Freude und Erleichterung darüber förmlich ins Gesicht geschrieben.

Diese Jahre 2020 bis 2022 zählen zumindest in der jüngsten Geschichte des Chores zu den schwierigsten, leiteten aber auch den notwendigen Generationswechsel ein, in dessen Folge es zu zahlreichen Neuzugängen kam. „Deshalb schauen wir weiterhin positiv in die Zukunft und stellen uns den aktuellen Herausforderungen, um den Chorgesang in Oberschwaben auch künftig würdig zu vertreten“, betonen Dobner und ihr Stellvertreter im Amt des Vorsitzenden, Joachim Zitzmann, in der Festschrift gemeinsam. Letzterer ist nach den Jahren 2018/19 aktuell nochmals als Interims-Dirigent für den ausgeschiedenen Dirigenten Thomas Möller (2019‐2022) im Einsatz. Ein Nachfolger ist aber bereits gefunden, der ab 1. Januar 2024 „Reutissimo“ dirigieren wird.

Eine interessante Lesegeschichte

Die Broschüre zum Chorjubiläum beinhaltet eine interessante Lesereise durch die Geschichte des früheren Liederkranzes Reute, der in seinen ersten 100 Jahren zehn Dirigenten hatte und acht Vorsitzende. Aus der Taufe gehoben wurde der Chor anno 1923 von Dirigent Hermann Schuhmacher zusammen mit einigen sangesfreudigen Männern; damals trug er noch den Namen „Theater- und Sängervereinigung Reute“. Im Dritten Reich wurde auch dieser Chor zum Schweigen gebracht und erst 1947 konnte Schuhmacher eine Wiedergründungsversammlung abhalten mit Sängern, die den zweiten Weltkrieg überlebt haben. Diese Jahre dürften zweifelsohne zu den belastendsten des Chores gehört haben, aber auch damals richteten die Mitglieder ihren Blick nach vorne.

Die gesamte, mit reichlich Bildmaterial gestaltete Chronik aus der Festschrift würde einen Vorbericht zum „100-Jährigen“ in der Lokalzeitung sprengen, sie wird aber zur Lektüre empfohlen. Besonders interessant dürften die letzten Jahrzehnte sein, weil man sich als Leser dabei noch an viele jüngere Konzerte des Liederkranzes beziehungsweise von „Reutissimo“ erinnern kann und die Akteure kennt, die dahinterstehen. Und diese werden die Arbeit der Chorgemeinschaft auch in den Folgejahren engagiert weiterführen. Davon ist nicht nur die Vorsitzende Juliane Dobner überzeugt.

Alle Fakten zum Konzert

Das Jubiläumskonzert in der Durlesbachhalle beginnt am Samstag, 14. Oktober, um 19.30 Uhr. Unter der Leitung von Joachim Zitzmann bringt der Chor Reutissimo unter anderem das „Hallelujah“ von Leonhard Cohen und „Mambo“ von Herbert Grönemeyer zu Gehör.

Freuen darf sich das Publikum zudem auf die Auftritte des Frauenchors „Taktvoll“ aus Mittelbuch und des Männerchors „MGV“ aus Steinhausen-Muttensweiler. Für Bewirtung ist gesorgt, die Festschrift kann erworben werden. Karten im Vorverkauf gibt es für zehn Euro bei der Raiba Reute-Gaisbeuren und im Tui Travel Center auf der Waldseer Hochstatt sowie für zwölf Euro an der Abendkasse.

Neue Sängerinnen und Sänger sind immer willkommen und können montags um 20 Uhr zur Chorprobe in den Probenraum am Brunnenplatz in Reute kommen.

Weitere Infos unter www.reutissimo.de