Ein 36–jähriger Radfahrer hat bei einem Unfall am Freitagabend tödliche Verletzungen erlitten.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge, war der Mann an der Kreuzung Atzenreute, einem Ortsteil von Reute–Gaisbeuren, mit einem Traktor kollidiert. Dabei ist der Radfahrer so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. „Ersthelfer hatten noch versucht, den Mann zu reanimieren“, berichtet ein Sprecher des Polizeipräsidiums.

Um den genauen Unfallhergang zu klären, wurde ein Gutachter an die Unfallstelle bestellt. Der Kreuzungsbereich musste für Unfallaufnahme gesperrt. werden.