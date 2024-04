Osterkonzert ist gleichzeitig ein Abschiedskonzert

Traditionell folgen viele Menschen der Einladung des Musikvereins Reute-Gaisbeuren zum Osterkonzert am Ostersonntagabend. So war es auch nicht verwunderlich, dass die Durlesbachhalle bis auf den letzten Platz gefüllt war. Selbst auf der Tribüne waren alle Bankplätze gefüllt und in zweiter Reihe gab es noch Stühle, damit keiner stehen musste.

Bereits am Eingang war das Foyer wieder liebevoll hergerichtet und die Spendentuba am Eingang wurde gut gefüllt. Seit Jahren verlangt der Musikverein keinen festen Beitrag mehr als Eintritt, sondern vertraut auf das Gespür der Besucher, die die Tuba mit ihrem Obolus füllen. Sicher gab der ein oder andere auch reichlich, nachdem bekannt ist, dass alle Einnahmen, die derzeit vom Musikverein generiert werden, zur Umsetzung des lang gehegten Traums vom neuen Probelokal eingesetzt werden.

Matthias Heine, neuer Vorstand im Bereich Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit begrüßte die Gäste. Ein besonderer Gruß ging an die extra zum Konzert angereisten Musikfreunde aus Tennenbronn im Schwarzwald, Eschen in Lichtenstein und Villanders in Südtirol. Die Südtiroler haben mit knapp 350 Kilometern wohl den weitesten Weg nach Reute gehabt.

Durch das Programm führten Maren Zitzmann und Jochen Hörmann. Zu jedem Stück wurden die Zuhörer mit Informationen versorgt um sich auf die Klänge einlassen zu können. Der erste Teil des Konzerts war geprägt von etwas schwerer Kost - und auch höheren Ansprüchen. Mit dem Oberstufenstück „Fanfare Royal“ von J.J. Mouret-Terry zeigte die Kapelle Klangdynamik von höchstem Niveau.

Mit dem nachfolgenden Stück „Hymn to the sun“ von dem Japaner Yagisawa erlebte man nicht nur eine Reise durch alle Register. Mit den zarten Klängen der Flöten und Klarinetten konnte der Sonnenaufgang wunderbar nachempfunden werden. Die Steigerung ließ die Zuhörer in das Wechselspiel der Tierwelt mit dem pulsierenden Stadtleben eintauchen. Letztes Jahr konnten bereits die Besucher Sophia Skrdlant als Violinistin kennenlernen. Auch in diesem Jahr war sie als Solistin bei dem Stück „Meditation“ aus der Oper Thais engagiert.

Bevor es in die Pause ging, brillierte der Musikverein mit dem Höchststufenstück „Praise Jerusalem“ von Alfred Reed. Bei dem Armenischen Osterlied aus dem 7. Jahrhundert werden alle Register gefordert und mit den zusätzlichen Solisten welche auf der Tribüne den Schluss beeindruckend unterstützten und zu einen der beeindruckendsten Schlusspassagen in der Blasorchesterliteratur zählt.

Im zweiten Teil des Konzerts ging es zu schwingvolleren Takten weiter. Mit „Danzon no 2“ wurde man in die lateinamerikanischen Klänge und dem leidenschaftlichen feurigen Tanz der Mexikaner mitgenommen. Ein Klassiker der Blasmusik ist auch das Stück „Moment for Morricone“ von Johan de Mey.

Es folgte die Verabschiedung von Erich Steiner - mit einer Überraschung für alle, präsentierte die Kapelle einen Überblick der vergangenen neun Jahre seines Wirkens von Reute Gaisbeuren, begleitet mit den Stücken „The Rose“, „Highland Cathedra“, „Music“ und „Thank you for the Music“ unter dem Dirigat von Daniel Maucher. Ein mehr als emotionaler Abschied. Mit Präsent und Blumenstrauß für die Ehefrau und einer persönlichen Abschiedsrede von Erich Steiner ging es an das letzte Stück des Abends.

„Latino Mallets“ präsentierte den jungen Solisten Tim Schaz am Xylophon. Mit Standing Ovation entließen die Zuhörer die Musiker nicht ohne noch zwei Zugaben zu fordern.