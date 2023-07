Eine Woche nach dem verheerenden Unwetter mit Orkanböen um die 120 Stundenkilometer steckt Landwirtsfamilie Beck aus Ankenreute der Schrecken ob dieser Naturgewalt noch immer in den Knochen.

In der Nacht auf Mittwoch wackelte ihr stattliches Wohnhaus, die Dächer ihrer landwirtschaftlich genutzten Gebäude flogen davon, Giebelseiten wurden eingedrückt und die alten Nuß– und Apfelbäume entwurzelt. Ihren Wald haben sie noch gar nicht inspizieren können und auch an Hofladenöffnung und Marktstand war zunächst nicht zu denken, weil Aufräumen und Schadensregulierung Priorität hatten.

Der kleine Ort bei Bad Waldsee wurde nach Feuerwehrangaben besonders heftig getroffen von diesem Gewitter, das auf nahezu jedem Anwesen Schäden anrichtete. Christoph Beck (48) und seine 77–jährige Mutter können sich jedenfalls nicht daran erinnern, dass jemals ein Unwetter ihren Hof derart in Mitleidenschaft gezogen hätte wie jenes vom vergangenen Dienstagabend. Die Gebäude müssen den Böen direkt im Weg gestanden haben, anders ist es nicht zu erklären, dass kräftige Baumstämme knickten wie Mikadostäbchen.

So erlebte Eva Beck die Sturmnacht

„Es war absolut bedrohlich, das ganze Haus hat gewackelt, während der Orkan draußen wütete und die ersten Dächer davonflogen auf dem Hof“, erinnert sich Eva Beck mit Schaudern an diese Nacht zurück. Sie war zunächst mit dem jüngeren Sohn alleine daheim, während der Ältere mit dem Vater noch Stroh holen wollte bei Kümmerazhofen.

„Auf dem Heimweg war uns schon mulmig zumute, überall fielen Bäume vor uns auf die Straße und wir waren dankbar, dass wir gesund heimgekommen sind“, schildert Christoph Beck die Dimension dieses Unwetters der höchsten Warnstufe, das beinahe überall im Kreis Ravensburg Schäden anrichtete.

Im Raum Bad Waldsee wurde die Feuerwehr zu 60 Einsätzen gerufen, aber Ankenreute hat es nach Einschätzung ihres Sprechers Matthias Lessig tatsächlich am schlimmsten getroffen. Wie bei Becks zerrten die Orkanböen bei nahezu allen Nachbarn an Wohnhäusern und Ställen, rissen Dachziegel weg, kippten uralte Bäume und richteten sonstiges Ungemach an. Inzwischen haben die Eigentümer die schlimmsten Hinterlassenschaften mit Hilfe beauftragter Unternehmen zwar notdürftig beseitigt und ihre halb offenen Dächer mit Planen regenfest gemacht.

Viele Firmen und Gutachter auf dem Hof

Aber die Schadensregulierung dürfte noch einige Zeit in Anspruch nehmen, zumal Ende Juli die Handwerkerferien beginnen. Auf dem Hof Beck geben sich deshalb seit Tagen Firmen und Gutachter der Versicherung die Klinke in die Hand: Die entstandenen Schäden an Haus und Hof müssen zuerst genau aufgenommen und veranschlagt werden und später geht es an die konkrete Terminvereinbarung für Sanierungsmaßnahmen an den betroffenen Gebäuden. Bei Becks kam eine Zimmerei gleich am Tag danach vor Ort und darüber sei man in einer solchen Situation „sehr froh“, bekennt Beck.

Wir schaffen das. Eva Beck

Der entstandene Gewitterschaden dürfte sich allein auf seinem Anwesen im fünfstelligen Bereich bewegen. „An der Brennerei ist beispielsweise nicht nur das Dach beschädigt worden, es ziehen sich jetzt auch Risse durch die Fassade und wir müssen sehen, ob das Gebäude überhaupt hält“, zeigt der Landwirt die Dimensionen auf.

Die größte Sorge mache ihm aktuell das fehlende Dach des Strohlagers, das beim Orkan über das Anwesen hinweggeflogen ist und sich um einen Strommasten wickelte auf der anderen Straßenseite. „Deshalb suchen wir dringend nach einer leeren Halle, um unsere Strohvorräte trocken lagern zu können“, hofft Beck, das sich hier vielleicht eine Option auftut in der Nähe des Hofes.

Es geht zurück zur Tagesordnung

Obwohl die Unwetterfolgen in Ankenreute noch eine Zeitlang sichtbar bleiben dürften, möchte auch Familie Beck nach und nach wieder zur Tagesordnung zurückkehren. Der Hofladen war deshalb am Montag erstmals wieder geöffnet und auch auf dem Wochenmarkt am Dienstag waren sie präsent.

Trotz dieses Unwetters und den weiteren Launen der Natur, die den Landwirten in diesem Jahr besonders zuzusetzen scheinen, bleiben die Becks zuversichtlich. „Wir schaffen das“, sagt Eva Beck bestimmt und ihr Mann pflichtet ihr darin sofort bei.