Am ehemaligen Firmensitz der „Jäckle & Ess System GmbH“ in Gaisbeuren ist schnell neues Leben eingekehrt. Nachdem das Unternehmen kürzlich insolvent wurde und alle rund 65 Mitarbeiter entlassen musste, hat Tobias Leicher etliche Anlagen und Lagerbestände aufgekauft und eine Halle angemietet, um dort „alles rund um die Schweißtechnik“ anzubieten. Die vergangenen Wochen haben den Waldseer ganz schön gefordert. Am Standort geht es also weiter - wenngleich längst nicht in vollem Umfang.

Leicher war lange bei „Jäckle & Ess“

Elf Jahre hat Leicher bei „Jäckle & Ess“ gearbeitet. Erst als Anwendungstechniker, dann als Vertriebsleiter für den internationalen Markt. Bis 2018 war er gern bei der Firma angestellt, dann ist der 45-Jährige dem Ruf der Selbstständigkeit gefolgt und gründete Leicher Welding, ebenfalls im Bereich Schweißtechnik. Als er vom Insolvenzverfahren seines ehemaligen Arbeitgebers erfahren hat, waren seine ersten Gedanken bei den damaligen Kollegen. „Das tat mir leid für die ganzen Mitarbeiter“, sagt Leicher, nimmt einen Schluck Kaffee und ergänzt: „Dann ging das Gedankenkarussell los.“

Soll er seine Selbstständigkeit ausweiten und viel Geld investieren? Die Gedanken kreisen, die Nächte sind kurz. Nach reiflicher Überlegung stand die Entscheidung dann fest: ja. Zwei Gründe seien dafür ausschlaggebend gewesen. Einerseits kann er so künftig Service und Dienstleistung als weitere Geschäftsfelder bespielen. „Andererseits kann ich dem ökologischen Fußabdruck ein wahres Gesicht geben“, sagt Leicher und meint damit die Reparatur und Instandhaltung funktionaler Maschinen von Kunden, die sonst kaum eine Chance gehabt hätten, mit geeigneten Ersatzteile ausgestattet zu werden und folglich im Schrott gelandet wären.

Wie viele potenzielle Kunden gibt es?

Rund 400.000 Maschinen aus dem Hause „Jäckle & Ess“ seien weltweit im Einsatz, schätzt Leicher. Er geht davon aus, dass sich daraus rund 200 bis 250 Kunden generieren lassen und nochmal rund 250 Schweißfachhändler, die Geräte in Gaisbeuren einkaufen und dann in ihrer Region anbieten.

Diese Aussichten haben Leicher von seinem Vorhaben überzeugt. Und so bekundete er sein Interesse an Anlagen, Lagerbeständen, Produktionsmaterial, Namens- und Maschinenrechten sowie den Entwicklungsbasisdaten von „Jäckle & Ess“. Andere Interessenten hätten sich rasch zurückgezogen und so bekam Leicher den Zuschlag. Nachdem alle vertraglichen Details geklärt waren, hatte er zum Jahresende hin genau zwei Wochen Zeit, um die schweren Maschinen und Büromöbel in seine angemietete Lagerhalle zu schaffen. Es war eine Herkulesaufgabe und Weihnachten musste ausfallen. „Ohne unsere Freunde und Freundesfreunde hätten wir das nicht geschafft. An einem Wochenende waren über 20 Leute da und haben mit angepackt - in ihrer Freizeit. Das war unglaublich“, weiß der Waldseer Unternehmer die Unterstützung zu schätzen.

Das pure Chaos

„Als ich dann aber am 31. Dezember hier in die Halle gekommen bin, habe ich nur gedacht: um Himmels willen. Das war das pure Chaos“, erinnert sich Leicher an die wahllos abgestellten Werkbänke, Schraubregale, Materialien und Gerätschaften. Er und seine fünf Mitarbeiter - allesamt von „Jäckle & Ess“ übernommen - sind voraussichtlich noch bis Mitte Februar mit sortieren und aufräumen beschäftigt.

Außerdem funktioniert der Server noch nicht. „Wir sind noch lange nicht fertig“, meint Leicher mit Blick auf die vollen Regale in der Halle und sieht der Zukunft doch positiv entgegen. Schließlich soll an dieser Stelle bald ein „Systemhaus für Schweißtechnik, ein Kompetenzzentrum für Süddeutschland“, wie es Leicher nennt, entstehen.

Drei Firmen unter einem Dach

Ob man sich das so ähnlich wie das Erwin-Hymer-Center für Reisemobile nur rund ums Schweißen vorstellen kann? „So ähnlich“, meint Leicher. Die Hersteller sollen sich in Gaisbeuren präsentieren dürfen „und nicht nur Katalogverkäufer sein“. Außerdem konzentriere sich Leicher auf weniger Partner. Einer davon ist Promotech, ein von ihm ins Leben gerufenes Tochterunternehmen eines polnischen Unternehmens. Dabei geht es um Magnetbohrmaschinen, Schweißtraktoren oder Automatisierung - kurz „um alles rund um die Schweißtechnik“. Mit Julian Hinderhofers German Welding Tools (GWT) ziehe ein weiterer Selbstständiger in diesem Bereich in die Halle im Riedweg 11 mit ein und baue hier spezielle Schweißtische.

Nur der Firmenname ist noch nicht ganz klar. Und so bleibt das neue Unternehmen vorerst ohne Namen. Klar ist aber, dass alle, die sich für Schweißtechnik interessieren, bei Leicher an der richtigen Stelle sein sollen, so seine Vision. Allein zum aktuellen Zeitpunkt habe er bereits 75.000 Artikel in seinem Lager. „Mein Wunsch wäre es, dass wir wahrgenommen und angenommen werden und die Kunden, die zu den Glanzzeiten von Jäckle & Ess zufrieden waren, uns annehmen.“