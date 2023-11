Leonhardsritt trotzt Sturm und Regen in Gaisbeuren

Ein besonderer Festtag ist Jahr für Jahr in Gaisbeuren der Leonhardstag. Dieser wird am nächstgelegenen Sonntag vom Tag des Heiligen, 6. November, gefeiert. Die Katholische Kirchengemeinde Reute verlegt aus diesem Grund auch den sonntäglichen Gottesdienst ins Dorfgemeinschaftshaus in Gaisbeuren. Dieses hatte sich auch dieses Mal gut gefüllt, als Pfarrer Stefan Werner hier zum Festgottesdienst begrüßte. Schon traditionell ist bei diesem Fest auch die Familiengottesdienstband unter der Regie von Volker Schumacher mit dabei. Gerne weilten auch Franziskanerinnen vom Kloster Reute unter den Besuchern.

„Miteinander ‐ Füreinander“, unter diesem Leitwort hat das Familien-Gottesdienst-Team Gedanken zum Festtag kundgetan. Marion Bucher und Heidrun Schumacher nannten hier Fragen wie „Hast Du Zeit für mich“ und auch „Kannst Du meine Not erkennen“.

Gefangenen im Kerker galt die Zuwendung

Pfarrer Werner stellte in seiner Predigt einen Bezug zum Heiligen Leonhard, welcher seinen Todestag im Jahre 559 nach Christus hatte, her. In Bescheidenheit kümmerte er sich um die Freilassung von Gefangenen in den Kerkern. Heute wird er als Patron der Pferde und auch Rinder verehrt und in Nöten angerufen.

Im Anschluss an den Gottesdienst servierten die Ortschaftsräte von Reute-Gaisbeuren ein leckeres Menü. Am Nachmittag luden die Frauen der Blutreiter zu Kaffee und Kuchen ein. Zuvor unterhielt der schwäbische Heimatdichter Hugo Breitschmid mit seinen Gedichten die aufmerksamen Zuhörer aufs Beste.

Reiter aus allen Richtungen kommen zur Segnung

Gegen 13 Uhr trafen in Gaisbeuren aus allen Richtungen zahlreiche Reiter zur Pferdesegnung ein. Hans-Dieter Hertkorn ‐ seit über 30 Jahren sowohl Gruppenführer wie auch Vorstand der Blutreitergruppe ‐ zeigte sich erfreut, dass sich trotz der widrigen Witterung doch noch 28 Reiterinnen und Reiter in Gaisbeuren einfanden.

Gute nachbarschaftliche Beziehungen brachten auch Ross und Reiter aus Bad Waldsee, Aulendorf, Molpertshaus und Bergatreute zum Leonhardsritt. Wie schon im Vorjahr reihte sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Müller aus Weingarten bei der Blutreitergruppe Bad Waldsee mit in die Pferdeprozession ein. Ein besonderer Reitergruß ging an Diakon Franz Fluhr. Seit einigen Jahren übernimmt er hoch zu Ross die Pferdesegnung.

Oberbürgermeister Matthias Henne weilte zusammen mit seiner Familie unter den Festgästen. In diesem Jahr oblag ihm die Begrüßung der Reiter wie auch der zahlreichen Gäste. Er freute sich ob der langen Tradition des Flurritts zu Ehren des Dorfheiligen. Mit der Musikkapelle Reute-Gaisbeuren unter dem Dirigat von Erich Steiner voran, zogen die Reiter betend in Richtung Flugplatz. Am Ortsende klinkte sich die Kapelle aus.

Am Kloster und an der Pfarr- und Wallfahrtskirche Reute vorbei, war dann Gaisbeuren wieder erreicht. Am Dorfplatz freuten sich die Reiter über ein gutes Vesper. Ortsvorsteher Achim Strobel dankte den Reitern für die witterungsbedingten Strapazen. Des einen Leid ist des anderen Freud: „Der Durlesbach führt seit Monaten kein Wasser mehr, ab heute kann es nur besser werden“, so der Schlusssatz von Strobel.