Kurt Gindele ermöglichte den Gottesdienstbesuchern am Sonntag in Reute eine wahre Klangvielfalt. Aus Dankbarkeit für die Heilung seiner Krankheit wollte er etwas Besonderes zur Ehre Gottes für ein breites Publikum möglich machen. Dies ist ihm mit dem Kontakt zum Jodelchörli gelungen.

14 Männer begeistert vom Jodeln

2019 gründete sich aus dem Männerchor Frohsinn Gais das Jodelchörli. 14 begeisterte Männer aus dem Appenzellerland haben Freude an Zäuerli und Jodelliedern, sowie zwischendurch auch mal einem Ratzliedli.

Zelebrant des Gottesdienstes war Pfarrer Stefan Werner. In seiner Begrüßung gab er zu, nicht allzu viel vom Jodeln zu wissen. Aber bei seiner Recherche fand er heraus, das Jodeln im Trend liege und selbst in Großstädten immer mehr an Bedeutung gewinne. Jodeln habe sogar therapeutische Wirkung. Da er selber singt, kann er sich gut vorstellen, dass es auch hier Luft und Atem braucht, um die Kunst des Jodelns zu erlernen und darzubieten.

Ergreifender Gesang

Immer wieder zeigte der Chor seinen Einsatz während des Gottesdienstes. Dies geschah in sehr ergreifender Weise und immer jeweils passend zu den einzelnen Gottesdienstabschnitten. Mal kam Gesang im Schweizer Dialekt, mal nur Jodeln zum Tragen.

Die Predigt des Sonntags bezog sich auf das Thema Schuld und Streit. So führte Werner aus, „auch wenn wir mit der Taufe in die Gemeinschaft der Christen aufgenommen werden, sind wir keine Wunderknaben. Selbst hinter einem lächelnden Gesicht, verbirgt sich manchmal ein stechender Dolch“. Der Leitgedanke war Vergeben, Verzeihen und Barmherzigkeit. Bereitschaft zur Umkehr und immer wieder verzeihend vergeben.

Die Enkeltöchter von Kurt Gindele übernahmen die Fürbitten. Auch zur Kommunion waren die Chormitglieder wirkungsvoll zu hören. Der Klangteppich des Chores war ausgesprochen gut.