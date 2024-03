Die Hospizgruppe Bad Waldsee plant eine besondere Darstellung der Passionsgeschichte am Palmsonntag in der Kirche St. Peter und Paul in Reute. Interaktiv und pantomimisch wird Künstler Christoph Gilsbach aus Münster die Zuschauer in seinen Bann ziehen. Die Performance wird von bildender Kunst, Live-Musik vom Saxophonisten Frank Lienemann aus Münster, chorischen Gesängen des Elbcanto Chors (Helge Burggrabe) und moderner Lichtgestaltung begleitet.

Bild, Licht und Töne spielen die Hauptrolle

Bei dieser ungewöhnlichen Aufführung handelt es sich um eine moderne Umsetzung der Leidensgeschichte. Dabei sind Bild, Licht sowie Töne die Protagonisten dieser Aufführung. Gilsbach bindet die Besucher in Prozesse zum Thema Sterben und Tod ein.

Für die Szene der Kreuzigung auf Golgotha werden als Requisiten flexible Bänder genutzt, die den Protagonisten hin- und herreißen, verrenken, fesseln. Gebete, Gesänge und tiefgründige Texte aus dem Off begleiten seine Performance.

Klarer Bezug zur Hospizarbeit

Bezogen auf die Hospizarbeit bei der Begleitung von kranken und sterbenden Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen entstand der Wunsch, die Inszenierung ausgehend von den Erfahrungen der Freunde Jesu auf dem Weg nach Emmaus zu entfalten.

Die Veranstaltung findet am 24. März um 19 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul, Elisabeth-Achler-Str. in Bad Waldsee-Reute statt.