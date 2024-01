In Reute ist die Goiß gewaschen

Der Samstagabend nach Dreikönig gehört in Reute traditionell den Reutener Narren. Hier werden die Masken aus der Truhe entsperrt und der Trucha-Narr darf für die Fasnetszeit wieder selbige verlassen.

Herzlich begrüßte Claudia Schmid, Präsidentin, und Hermann Sommer, Gildemeister, die zu Hauf gekommene Narrenschar. Mit einem bunten Programm kam Stimmung auf und machte Freude auf die kommenden Wochen der diesjährigen Fasnet, die doch ziemlich kurz ist. Der Fanfarenzug Reute präsentierte sich in neuem Fasnetshäs und schmissigen Weisen. Auch die Zigeuner-Gruppe und Schnurrermusik durften nicht fehlen.

„Gesicht der Fasnet 2024“ auf Plakaten

Schon kam die schwere Trucha (Narrentruhe) auf die Bühne. Rätselnd, was da wohl drin sei, da sie so schwer war, standen die Zigeunermänner um sie herum. Ganz vorsichtig warf man einen Blick in die Truhe und schon sprang der Trucha-Narr hervor. Er wird in diesem Jahr von Simon Baur gespielt, der auch das „Gesicht der Fasnet 2024“ auf den neuen Plakaten zeigt. Ab kommenden Wochenende werden die Straßen und Ortseinfahrten damit versehen.

Der Trucha-Narr weckte sogleich die einzelnen Masken und ließ sie aus der Truhe holen. Als ihr alle entfleucht waren, lud die Schnurrermusik zur lustigen Schunkelrunde ein.

Jetzt hieß es noch - auf zur Goißwäsch. Auch in diesem Jahr zeigten sich die jungen Goißen recht ungestüm und rissen immer wieder ihren Bauern aus, sodass sie diese durch den ganzen Saal verfolgten mussten. Der Reihe nach mussten sie den Kopf unter den Brunnen halten, da gab es kein Entkommen.

Jungnarrenräte verzaubern mit Auftritt

Dem Motto getreu wurden keine Kosten und Mühen gescheut und extra Stars und Sternchen für diesen Abend engagiert. „Tulpi“ aus Amsterdam alias Hubrecht Matthys Dankervoort überreichte den Damen im Saal charmant ein paar Tulpen. Die vier Jungnarrenräte verzauberten mit ihren Auftritten den Saal. Wolfgang Petry alias Michael Oberhofer, Helene Fischer alias Nicole Schech, Mark Forster alias Julian Sommer und Andreas Gabalier alias Florian Schech spielten sich in die Herzen des Publikums. Um auch dem älteren Publikum gerecht zu werden, trat Vicky Leandros alias Sonja Münsch noch auf die Bühne.

Eine Besonderheit des Abends war die außerordentliche Sitzung des Narrengerichts. Normalerweise tagt es nur einmal im Jahr am 11. November, um die Verfehlungen einzelner Personen zu verhandeln. Dieser besondere Fall bedurfte jedoch einer sofortigen Aufarbeitung. So wurde der Sternenwirt Hermann Hörmann auf die Anklagebank gerufen und hatte sich seiner Verfehlung vom 1. Dezember 2023 zu stellen. Er hatte auf die Speisekarte Sammlervölkle statt Zigeunervölkle gedruckt. Nachweislich war das Sammlervölkle (Waldseer Gruppe) aber noch nie in Reute unterwegs.

Strafe für Sternenwirt

Der Verteidigung fiel es schwer diesen Fall zu entkräften. So hatte der Angeklagte das Wort und wollte mit der Aussage, dass man den Begriff Zigeuner nicht mehr verwenden dürfe, seine Verfehlung entkräftet. Als Strafe muss er sich am 25. Januar erkenntlich zeigen, wenn das Zigeunervölkle im Sternen zu Gast ist. Die Hupfdohlen rundeten den Abend ab und luden anschließend zur Polonaise durch den Saal ein.