Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro hat sich am Samstag gegen 7.20 Uhr in Reute auf der L285 ereignet. Wie die Polizei auf SZ-Nachfrage bestätigt, sind an der Kreuzung Kammermoostraße/Elisabeth-Achler-Straße zwei Fahrzeuge zusammengestoßen.

Ein 54-jähriger Alfa-Fahrer wollte laut Mitteilung der Polizei in die Kammermoostraße einfahren und übersah dabei den Renault eines vorfahrtsberechtigten 25-Jährigen.

Bei der Kollision sei der 25-Jährige leicht am Arm verletzt worden, eine ärztliche Behandlung sei nicht notwendig gewesen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.