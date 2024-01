Generaloberin über die Zukunft des Klosters in Reute

Nur knapp jede dritte Führungskraft in Deutschland ist nach Angaben des Statistischen Bundesamts weiblich. In vielen Unternehmen oder Verwaltungen dominieren noch immer Männer die Führungsetagen. Es gibt jedoch auch Frauen, die in der Region Führungspositionen bekleiden. „Schwaebische.de“ stellt einige dieser Frauen vor. Heute: Schwester Maria Hanna Löhlein, Generaloberin der Franziskanerinnen von Reute. Sie berichtet, welche Zukunftsvision sie für das Kloster Reute hat und was sie jungen Frauen mit auf den Weg geben möchte.

Der Entschluss fürs Kloster

„Früher bin ich unglaublich gerne Motorrad gefahren und habe Jiu Jitsu betrieben“, erzählt Schwester Löhlein. Das war, bevor sie 1989 in den Orden der Franziskanerinnen von Reute eintrat. Mit dem Entschluss, ins Kloster einzutreten, habe sich ihr Leben grundlegend verändert. Ausschlaggebend für die Entscheidung für Gott und den Eintritt ins Kloster, sei nicht unbedingt ein besonderes Erlebnis gewesen, sondern vielmehr ein Prozess, ein Weg des Suchens.

„Ich ging auf ein Gymnasium in Öhringen. Mein Vater war Ingenieur und hatte eine eigene Firma“, berichtet die 57-Jährige. Als das Unternehmen des Vaters in Konkurs ging, sei sie darüber sehr wütend gewesen. Sie habe das System und die Banken besser verstehen wollen, daher entschied sie sich nach ihrem Abitur für eine Bankkaufmannslehre. Schwester Maria Hanna erinnert sich:

Es hat Spaß gemacht, aber andererseits habe ich mich zu diesem Zeitpunkt bereits gefragt: Willst du das wirklich? Schwester Maria Hanna

Die immer gleiche Rechtfertigung

Als Jugendliche spielte sie leidenschaftlich gerne Horn im evangelischen Posaunenchor und engagierte sich im Tierschutz. Ihre Jugendfreundinnen seien damals alle evangelisch gewesen. Die evangelische Jugendarbeit habe ihr gefallen, das vermittelte Bibelwissen umfangreich und spannend. Sie habe sich in ihrer Umgebung jedoch oft rechtfertigen müssen, warum sie katholisch sei. „Es war wie eine Ursehnsucht, anderen zu vermitteln, was Glaube bedeutet und auch in der katholischen Kirche das zu finden, was mir am Evangelischen gefallen hat“, erklärt sie weiter.

Sie erzählt, dass ihre Oma ebenfalls evangelisch gewesen sei, eine sehr offene, herzliche Person. Sie habe sie jedoch stets ermutigt, sich selbst treu zu bleiben. Als sie von der Ordensgemeinschaft und dem Franziskanischem Weg erfuhr, sei sie von dieser Lebensform positiv überrascht gewesen. „Es ging mir nie um die Zugehörigkeit zu einer Konfession, sondern um ein wahrhaftiges Leben vor und mit Gott“, verdeutlicht die 57-Jährige.

Es hat plötzlich ganz viel gepasst und hat sich für mich absolut stimmig angefühlt. Schwester Maria Hanna

Sie habe die geistliche Berufung gespürt.

So entschied sie sich mit 22 Jahren, 1988, zur Kandidatur und durchlief die Ausbildung zur Ordensfrau. Der Schritt, diesen Weg zu gehen, habe viel erfordert. „Ich musste viel loslassen. Meinen damaligen Freund, das Motorradfahren. Meine Freundinnen kamen und durften sich aus meinem Kleiderschrank bedienen, ich habe alles hergeschenkt“, erinnert sich Schwester Maria Hanna. Es sei eine große Befreiung gewesen, keine Besitztümer mehr zu haben.

Für knapp 160 Schwestern verantwortlich

Während ihrer Ausbildung zur Ordensfrau studierte sie Soziale Arbeit. 1998 legte sie die Ewige Profess ab. Im Jahr 2016 wurde sie zur Generaloberin der Franziskanerinnen von Reute gewählt. Insgesamt ist sie somit für knapp 160 Schwestern verantwortlich. Neben dem deutschen Konvent, dem 155 Schwestern angehören, gibt es noch einen kleinen brasilianischen Konvent mit drei Schwestern. „Man trägt für die Schwestern von deren Eintritt in die Glaubensgemeinschaft bis zu deren Tod die Verantwortung. Die jüngste Schwester ist circa 30 Jahre alt, die älteste fast 100, wobei bei uns die meisten aller Schwestern zwischen 80 und 100 Jahre alt sind“, berichtet Schwester Maria Hanna.

Die Zahl an Ordensschwestern sei heutzutage im Vergleich zu früher sehr überschaubar. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg habe ein regelrechter Boom an Frauen bestanden, die ins Kloster eingetreten seien. Über 1800 Schwestern seien es damals insgesamt gewesen. In den vergangenen zehn Jahren haben sich nur fünf Frauen zu einem Leben in der Glaubensgemeinschaft entschlossen.

Wir freuen uns über jede Frau, die sich auf diese Form des Lebens einlässt. Schwester Maria Hanna

Ihr Amt und ihre Berufung bringen unterschiedlichste Herausforderungen mit sich, erklärt sie. Sie fasst zwei der aus ihrer Sicht wichtigsten Anforderungen zusammen: Zum einen sei es eine große Aufgabe, alle Schwestern, deren Durchschnittsalter bei 78 Jahren liegt, gut zu versorgen und auch bis in den Tod hinein geistlich zu begleiten. Eine weitere Herausforderung sei die Bildung eines neuen Schwestern-Profils, das Zukunft habe. „Wir sind offen und nahbar. Das ist eine Botschaft, die wir vermitteln wollen“, verdeutlicht die 57-Jährige.

Die Gemeinschaft wird kleiner

Die Gemeinschaft werde zwar kleiner, jedoch habe man sich für eine aktive Zukunft entschieden. Es sei ganz klar ihre Priorität, gemeinsam mit den Ordensfrauen in die Zukunft zu gehen. „Gleichzeitig geht es um die Stärkung unserer Identität. Wir wollen in Reute eine Art Mitmach-Kloster erschaffen. Ein Ort für Frauen und Männer, die unsere Werte teilen.“ Das Kloster Reute als Ort der Begegnung - im Zuge der Sanierung der Wohn- und Lebensräume sollen auch die öffentlichen Räume offener, freundlicher und zugänglicher gestaltet werden. „Mir macht die Aufgabe als Bauherrin sehr viel Spaß. Es ist ein tolles Miteinander mit dem Architektenteam, allen Projektbeteiligten und den Schwestern“, schwärmt Schwester Maria Hanna. Es sei eine Planung auf Augenhöhe.

Das Kloster, vergleichbar mit einem kleinen Unternehmen, wolle auch geführt werden. Diese Führungsaufgabe erfülle sie, jedoch betrachte sie das Führen vielmehr als Dienen, ganz nach dem Vorbild von Franz von Assisi. Sie kommuniziere viel und gehe mit den Schwestern ins direkte Gespräch. Es sei zudem wichtig, klare Entscheidungen treffen zu können. Sie gestalte gerne aktiv. Leitung bedeute für sie, stets die Gemeinschaft mitzunehmen.

In ihrer freien Zeit gehe sie gerne spazieren oder Bergwandern, genieße die Natur. Sie suche regelmäßig Stille und Ruhe im Gebet in der Kapelle. Zu ihrer leiblichen Schwester, die in Dubai Professorin für Architektur ist, pflegt sie einen engen Kontakt. Sie schätze es sehr, durch sie immer wieder andere Blickwinkel, sei es kulturell oder menschlich betrachtet, einnehmen zu können.

Es ist so wichtig, den eigenen Horizont immer wieder zu erweitern und offen und neugierig zu bleiben. Schwester Maria Hanna

Das Auf und Ab in der Beziehung

Zweifel, den richtigen Lebensweg zu gehen, habe sie nicht. Jedoch gebe es, wie in jedem Leben und in jeder Beziehung, Aufs und Abs. Auch die Beziehung zu Gott habe im Laufe der Zeit wachsen müssen. „Anfangs hat man wie in jeder Beziehung die rosarote Brille auf“, lacht sie. Danach komme die Reifungsphase und die Beziehung festige sich. Sie entscheide sie sich immer wieder neu für ihre Lebensform. Ihren Glauben zu leben und Gutes zu bewirken, sei für sie essenziell. „In der heutigen Zeit brauchen Menschen vor allem wieder Hoffnung und Mut. Wir möchten für Menschen da sein, Beistand geben und inspirieren“, so Schwester Maria Hanna.

Die Generaloberin, die, so sagt sie, auch gerne über sich selbst lachen kann, hält es für wichtig, dass man Visionen fürs eigene Leben hat. Sie wolle gerade jungen Mädchen und Frauen raten, sich selbst zu trauen. Wer über eine innere Stärke verfüge, strahle das auch nach außen aus. „Wer weiß, wer er selbst ist und zu sich selbst steht, ist unglaublich stark. Und die Zukunft braucht starke Frauen“, so Schwester Maria Hanna überzeugt.