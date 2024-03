Erster Auftritt des Osterhasen

Schon lange vor der Eröffnung um 11 Uhr warteten zahlreiche Interessierte am Sonntag vor der Durlesbachhalle in Reute auf ihren Einlass. Dabei konnte bereits schon im Außenbereich einiges an Osterschmuck und Handwerkskunst bestaunt werden. Gar schnell stürmten viele Hundert Besucher die schöne, lichtdurchflutete Halle zum Schauen und Kaufen. Auf den gesamten Tag verteilt, besuchten weit über 1000 Personen den Reutener Frühlingsmarkt.

Genähtes und Gesticktes gibt es an mehreren Tischen

Etwa 40 Anbieter, überwiegend fleißige Bastler, Kunsthandwerker und Handarbeiterinnen aus der Region, präsentierten an 75 Tischen den interessierten Besuchern ihr breitgefächertes Angebot. Es reichte von Ostereiern in allen Größen und Farben, bunten Gestecken und Kränzen aus Naturmaterialien, Holz- und Tonarbeiten sowie Schmuck. Auch Schokolade und Honig passen ins Ostergeschäft. Neu eingekleidet kann so manche Puppe den Osterhasen bald begrüßen.

Seit 24 Jahren beschicken Roswitha Mayer und Edith Hörmann den hiesigen Ostermarkt. Selbstgebasteltes findet guten Absatz. Bereits schon um 15 Uhr waren ihre Tische beinahe leergekauft. Tanja Wallnöfer bereicherte zum dritten Mal den Frühlingsmarkt. Schwemmholz, überwiegend aus dem Forggensee, nutzt Tanja Wallnöfer für Bilder aus Holz: „Bin super-zufrieden“, lautete ihr Resümee. Begeistert zeigten sich auch Jenny und Janine Braig aus Haisterkirch, sie verkauften ihre Raysin-Produkte. „Hier ist echt viel los“ so verkündete strahlend Claudia Maier aus Aulendorf. Neben dem guten Verkauf von Genähtem und Gesticktem freute sie sich über viele nette Gespräche.

Strickkreis spendet Erlös für guten Zweck

Während Gaby und Klaus Wachter gute Umsätze mit ihren Bienenprodukten verzeichnen konnten, gab es bei Anette Landthaler Deko-Springerle fürs ganze Jahr. Zum ersten Male war Sonja Mara Halder aus Steinach in Reute beim Frühlingsmarkt. Sie überraschte mit Schamanischer Lichtarbeit. Aus Langenenslingen kam nun schon zum zehnten Mal Willi Miller. Seine Holzhasen und Engel waren begehrt. Dicht umlagert war der Stand von Zuckerbäcker Benjamin Gut aus Wolfegg, wo es rote Osterhasen gab. Während Steffi Rist gefriergetrocknete Kräuter und Aromaöle anbot, hatte Ingrid Wendt aus Volkertshaus mit ihren Näh- und Strickarbeiten die Nase vorn.

Jahr für Jahr ist der örtliche Strickkreis mit Elisabeth Fluhr, Anne Rose Zembrot und Brunhilde Linder beim Ostermarkt. Die Frauen verkaufen neben Marmelade auch Handschuhe, Mützen und Socken. Sämtlicher Erlös fließt bei ihnen in die Missionsarbeit der Reutener Franziskanerinnen in Brasilien. Karsten Arndt als Vorsitzender vom „Bähnlesverein Durlesbach“ zeigte sich am Ende des Marktes hochzufrieden. Seit vielen Jahren ist dieser Verein Ausrichter des Ostermarktes.

In diesem Jahr mussten wir zehn Tische mehr zur Verfügung stellen. Karsten Arndt

Auch die Bewirtung mit Gemüse-Maultaschen sowie Leberkäse mit Kartoffelsalat habe bestens geklappt. Schon frühzeitig waren die zahlreichen selbstgebackenen Kuchen und Torten ausverkauft. Der erzielte Tageserlös kommt dem Eisenbahndenkmal in Durlesbach zugute.