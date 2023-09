Esel sind flauschig und gutmütig. Auf die vier Langohren Ole, Pia, Schantall und Nanu in Reute trifft das besonders zu.

Wer zu Besitzerin Martina Tagmann–Roth zum Eselkuscheln kommt, stellt fest: Die Tiere sind überaus verschmust, verspielt und überhaupt nicht so störrisch, wie man ihnen nachsagt. Sie lassen sich nur nicht so leicht aus der Ruhe bringen, was beim Spaziergang mit den Tieren deutlich wird.

Esel haben ihr eigenes Tempo

In ihrem eigenen Tempo laufen sie gemütlich den Weg entlang. Doch Obacht: Erregt ein Apfel am Wegesrand ihre Aufmerksamkeit, bleiben sie gerne einfach mal zum Fressen stehen und lassen sich ungern in Eile versetzen. Eine Erfahrungsbericht der Entschleunigung.

Es ist ein sonniger und heißer Tag. An diesem Spätnachmittag auf der Wiese in der Nähe des Durlesbach in Reute könnte die Welt nicht idyllischer sein. Die vier Esel fressen, laufen in ihrem eingezäunten Revier umher und erkunden neugierig die Welt.

Ihr Areal bietet alles, was für die Huftiere, die eigentlich für die Steppe gemacht sind, zum Wohlbefinden brauchen: ausreichend Platz für Bewegung, flaches und steileres Gelände, mehrere Bäume und immer ausreichend Trinkwasser.

Menschen und Esel verstehen sich gut

Damit es Eseln gut geht, brauchen sie Kontakt zu anderen Artgenossen. Auch Menschen mögen sie gerne. So wird die zweibeinige Besucherin auf der Eselwiese stehend von den anschmiegsamen Langohren ins Herz geschlossen und vor allem von Schantall ausgiebig beschmust.

Die zwölfjährige Eselin ist „sehr schlau und sensibel“, wie Reittherapeutin Tagmann–Roth erklärt. Der passende Mensch und der passende Esel finden wie von Zauberhand zusammen, heißt es. Entsprechend gut harmoniert es zwischen Eselin und der von ihr ausgesuchten Menschenfrau. Schantall genießt die Streicheleinheiten, stupft die Besucherin immer wieder mit der weichen Nase an und reckt ihren Kopf zum Kraulen entgegen.

Streicheleinheiten sind begehrt

Wenn die laut Tagmann–Roth „liebe und gutmütige Pia“ (19 Jahre) oder der „Lausbub“ Ole (12 Jahre) ankommen und auch mal gestreichelt werden wollen, verteidigt Schantall ihre zweibeinige Streichlerin, was ab und an etwas besitzergreifend wirkt. Doch irgendwann hat sie genug und wendet sich dem Wassertrog zu. Nun ist die 21–jährige Nanu an der Kuschelreihe. Sie ist ein optisch besonderer Esel mit ihrem weiß-grau melierten Fell.

Überraschend ist, wie zutraulich alle vier Esel sind, obwohl manche aus schwierigen Verhältnissen stammen. So wurde Pia beispielsweise recht einsam in einem Streichelzoo gehalten, wie Tagmann–Roth berichtet.

Die nachgesagte Sturheit bei Eseln ist ein Selbstschutz, wie die Tierexpertin erklärt. Ist ihnen etwas nicht geheuer, bleiben sie erst einmal stehen, schauen sich die Lage in Ruhe an und lassen sich auch durch Hektik oder Druck nicht zum Weiterlaufen bewegen.

Ausgeglichenheit der Tiere hat positive Wirkung auf Menschen

Sie kommen auch nicht auf Befehl zum Streicheln, sondern lassen sich Zeit dafür. Haben sie Zutrauen gefasst, sind sie treue Gefährten und kommen überall mit hin. Auch sind sie sehr ausgeglichene Wesen. Das wirkt sich positiv auf Menschen aus — und so ist die Zeit mit den Eseln wohltuend, bei ihnen lässt sich Kraft schöpfen und der hektische Alltag vergessen.

Martina Tagmann-Roth von „Esel, Pferd und ich“ in Reute mit zwei ihrer vier Esel. (Foto: Karin Kiesel )

Bei Martina Tagmann–Roth, die neben Eselspaziergängen, Kuschelstunden und Eselworkshops auch tiergestützte Therapie anbietet, stehen der artgerechte Umgang mit den Tieren für ein harmonisches Miteinander von Mensch und Tier.

Bevor es losgeht, gibt es erst einmal eine ausführliche Einführung über die Tiere, ihr Wesen und angebrachte Verhaltensweisen. Besucher lernen beispielsweise, dass ein gegenseitiges Beknabbern von Pferden beidseitige Sympathie bedeutet, und Esel beim Gehen genau überlegen, wohin sie treten, damit sie immer in Sicherheit sind.

Achtsamkeit und Wertschätzung sind wichtig

Weder die vier Esel noch die drei Pferde auf dem Hof im Dreimühlenweg 15 werden mit Fressen konditioniert. „Wir begegnen den Tieren mit Achtsamkeit und Wertschätzung“, sagt die Reittherapeutin, die neben Psychotherapie und Psychosomatik auch im Bereich Traumata geschult ist. „Ihre Aufmerksamkeit erhält man hier nicht durch Bestellung, in dem man ihnen ein Leckerchen gibt.“

Ihre Aufmerksamkeit erhält man hier nicht durch Bestellung, in dem man ihnen ein Leckerchen gibt. Martina Tagmann–Roth

Besonders bei ihrem therapeutischen Zusatzangebot sei das wichtig. So könne es für psychisch oder körperlich erkrankte Menschen positiv sein, in „echten Kontakt“ mit den Tieren zu treten. Neben ihrem eigenen Angebot „Esel, Pferd & ich“ in Reute arbeitet sie am Zentrum für Psychiatrie in Weissenau als Krankenschwester auf einer Station.

Neue Energiequellen lassen sich finden

Da sie für ihr Tierangebot mit mehreren Kliniken in der Region zusammen arbeitet, kommen Menschen mit Depressionen, Ängsten oder Zwängen, Burnout, Verhaltensstörungen oder Bindungsproblemen zu ihr. Auch Krebskranke und Menschen mit anderen gesundheitlichen Problemen finden in der Arbeit mit Tieren neue Energiequellen.

„Tiere, Natur und sich selbst erleben“ lautet daher einer der Leitsprüche. Für Gespräche und Reflexionen wird der gemütlich eingerichtete Bauwagen genutzt, der auf dem Hofgelände in der Nähe der Pferdekoppel steht.

Zurück zum Eselkuscheln: Nachdem ausgiebig geschmust wurde, geht es gemeinsam auf einen kleinen Spaziergang auf einem Feldweg Richtung Kümmerazhofen. Am besten funktioniert es, wenn jeweils rechts und links des Esels ein Wanderer geht und beide das Tier locker an einem eigenen Strick halten.

Beim Spaziergang geht es gemütlich zu

So wird der Esel nicht von den leckeren Dingen abgelenkt, die es am Wegesrand neben Äpfeln und Gras so zu finden gibt. Schön ist, dass es sich dabei gut ins Gespräch kommen lässt. „Vorher Fremde haben sich auf diese Weise kennengelernt und sich gut ausgetauscht“, berichtet Tagmann–Roth von ihren Eselspaziergängen, die in der Regel bis zu zwei Stunden dauern.

Während Schantall an diesem Tag ein eher langsames Tempo geht, ist Pia schon etwas flotter unterwegs. Am liebsten laufen alle vier Esel zusammen. Auch wenn es in einer Eselherde anders wie bei Pferden keinen richtigen Chef gibt, laufe der flinke Ole zumeist vorne und die ruhige Pia ganz hinten, erklärt Tagmann–Roth. Sich auf den Esel, sein Tempo und seinen Charakter einzulassen, macht Spaß und ist entspannend.

Einige Stammgäste kommen immer wieder

So kommt es, dass Tagmann–Roth auch einige Stammgäste hat, die immer wieder kommen. Ein Mann beispielsweise hat sich so sehr mit dem verspielten Ole angefreundet, dass er häufiger Gast ist und die beiden ein richtig gutes Team sind, wie sie berichtet.

Es kann also gut sein, dass auch die Reporterin nach diesem ersten Kennenlernen in Zukunft noch das ein oder andere Mal zu Schantall zum Kuscheln und Spazieren kommt.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.eselpferdundich.de sowie telefonisch bei Martina Tagmann-Roth unter der Nummer 07524/4094718 oder per E-Mail an: [email protected]