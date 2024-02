Bereits am Freitagabend hat es die Narrenschar der Narrengilde Reute Schussentäler nach Gaisbeuren gezogen, um gebührend das Narrenrecht abzuholen. Die Veranstaltung war so gut besucht wie selten. Alles getreu dem Motto „Kommt nach Reute ihr Leut‘, es ist Star und Sternchenzeit“. Dementsprechend drehte sich alles um Glamour und Stars.

Unterwegs mit Konfetti- und Bonbonkanone

Bei traumhaften Temperaturen und strahlendem Sonnenschein zog ein nie dagewesen langer Zug vom Gasthaus Stern zum Dorfplatz in Reute, um den Narrenbaum zu stellen. Allen voran die beiden Kanoniere mit der Konfetti- und Bonbonkanone. Musikalisch wurden sie vom Fanfarenzug Reute und den Jungmusikanten des Musikvereins Reute-Gaisbeuren begleitet.

Die Jüngsten bewiesen beim Singen von Fasnetsliedern ihr Können und zeigten, dass der Verein um ein Fortbestehen nicht bangen muss. Als Belohnung gab es für den Nachwuchs Leberkäswecken zur Stärkung. Kräftig waren dann auch die Rufe zur Unterstützung beim Stellen des Narrenbaums.

Im Anschluss ging es in die bunt geschmückte Durlesbachhalle, in der ein buntes Programm auf die Besucher wartete. In diesem Jahr haben sich die Jungnarrenräte eine Playbackshow einfallen lassen, für die bereits per QR-Code auf den Plakaten geworben wurde. Die Halle war bis auf den letzten Platz besetzt, sodass sogar der ein oder andere mit einem Stehplatz vorliebnehmen musste.

Medizinische Kompetenz in Reute

Der Sonntag begann traditionell mit der Narrenmesse in der Wallfahrtskirche und anschließendem Zunftmeisterempfang in der Durlesbachhalle. Auch an diesem Tag wurde die Narrengilde Reute Schussentäler für ihr Engagement mit traumhaftem Wetter belohnt. Sah es am Morgen noch etwas bewölkt aus, kam pünktlich zum Umzugsbeginn wieder die Sonne raus, welche die vielen bunten Masken besonders schön leuchten ließ.

48 teilnehmende Vereine hatten sich angemeldet und kamen dank des guten Wetters mit großen Gruppen nach Reute. Alleine 17 musikalische Gruppen wie Musikvereine, Fanfarenzüge und Lumpenkapelle trugen zu der guten Stimmung bei. Wie so oft hatten sich die närrischen Gaisbeurer wieder ein besonderes Motto einfallen lassen. Thema in diesem Jahr: die Goißbock Klinik. Bei soviel medizinischer Kompetenz sollte es den Waldseer Bürgern in Zukunft nicht mehr bange werden.

Nach dem Umzug sorgten die Musikkapellen im ganzen Ort dafür, dass die Menschen auf den Plätzen fröhlich und ausgelassen feiern konnten. Kulinarische Versorgung gab es in der Durlesbachhalle, dem Diskozelt und an verschiedenen Wurstbuden.