Auch in Bad Waldsees Ortschaft Reute gibt es nun einen offenen Bücherschrank in der Ortsmitte. Das rot lackierte Bücherschränkle, wie es dazu auf einem Schild heißt, haben ehrenamtliche Mitglieder der Solidarischen Gemeinde liebevoll restauriert und es war gleich am ersten Tag gut gefüllt. Den Schrank hat zuvor ein Bürger der Doppelgemeinde gespendet.

Alle Genres im Bücherschränkle zu finden

Innerhalb kurzer Zeit wurden somit auf Bad Waldseer Gemarkung gleich zwei offene Bücherregale aufgestellt: eines am Stadtsee auf Höhe Spital neben einer Parkbank und das zweite nun direkt im Eingangsbereich der Solidarischen Gemeinde im Ortszentrum von Reute. Kaum stand das in leuchtendem Rot lackierte Bücherschränkle, füllten sich die vier Regalbretter rasch mit Büchern aller Genres: Belletristik, Sach-, Kinder- und Kochbücher, Reiseliteratur und anderes mehr haben Bürger hier abgegeben, die nun ganz ohne Leihausweis einfach abgeholt werden dürfen von Interessierten.

Damit es im Schrank auf Dauer aber möglichst nicht aussieht wie „Kraut und Rüben“, hat das ehrenamtlich tätige Team kleine Schildchen angebracht an die Regalbretter. Spender können somit ihre Bücher gleich den jeweiligen Sachgebieten zuordnen und Abholer haben es leichter, die für sie geeigneten Werke zu finden. Um die Kapazitätsobergrenze des Schrankes einzuhalten, sollten nach Einschätzung der Solidarischen Gemeinde pro Person maximal drei Bücher eingestellt werden.

Neue Literatur lesen

Offene Bücherregale gelten als nachhaltige Möglichkeit für Lesefreunde, sich neue literarische Inhalte zu erschließen, ohne alle Bücher neu kaufen zu müssen. Und eine Vorgabe der Waldseer Stadtverwaltung für den Leseschrank am Stadtsee gilt natürlich gleichermaßen auch für den Standort Reute: Nicht in ein solches Bücherregal gehören Bücher und Zeitschriften, die sich in einem schlechten Zustand befinden oder veraltet sind.

Wer beim Betrachten dieses netten Bücherschränkles von Reute nun wieder auf den Geschmack gekommen ist und in den Herbst- und Wintermonaten gerne kostengünstig lesen möchte, dem sei auch ein Besuch der Stadtbücherei Bad Waldsee empfohlen. In dieser kommunalen Einrichtung können nach Angaben der Stadtverwaltung auch ohne Jahreskarte Bücher aller Genres ausgeliehen werden.