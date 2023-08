Baumfrevel in Reute: Ob die Hainbuche noch zu retten ist?

Ist es manchen Leuten zu wohl oder wie ist es sonst zu erklären, dass mitten in einem Wohngebiet in Reute der Stamm einer Hainbuche derart massiv beschädigt wurde, dass der Baum möglicherweise nicht mehr zu retten ist?

Ein verärgerter SZ–Leser aus der Waldseer Ortschaft wollte diesen Baumfrevel auf einer begrünten städtischen Verkehrsinsel öffentlich machen und hat sich an die Lokalzeitung gewandt. Auf SZ–Anfrage zu diesem Vorfall kündigte die Stadt Bad Waldsee am Mittwoch an, dass sie diese Sachbeschädigung polizeilich zur Anzeige bringen wird und um sachdienliche Hinweise bittet.

SZ–Leser ärgert sich über den Baumfrevel

In der gerade zu Ende gehenden Hitzewelle durfte man auch in Oberschwaben wieder einmal erfahren, welch wohltuenden Schatten größere Bäume an heißen Tagen spenden. Umso fassungsloser war deshalb ein SZ–Leser (Name der Red. bekannt), als er die Beschädigungen am Baumstamm einer mehr als 35 Jahre alten Hainbuche bemerkte, die längst nicht mehr in vollem Saft steht. „Alle reden vom Klimaschutz und es müsste es sich längst herumgesprochen haben, welch wichtigen Beitrag unsere Bäume für die Luftreinhaltung leisten“, meint der Bürger aus Reute, nachdem er an besagtem Baum im Weißdornweg eine „massive Manipulation“ entdeckt hatte.

Wohl um den Baum zum Absterben zu bringen oder wozu sollte das sonst gemacht worden sein? Das ist doch eine Riesensauerei und gehört an die Öffentlichkeit. Anwohner aus Reute

Nach Bekanntwerden dieses Umweltfrevels, wie die unerlaubte, absichtliche Beschädigung oder Fällung von Bäumen genannt wird, überprüfte der Bauhof Reute–Gaisbeuren die vorliegende Beschädigung am Baumstamm. Und der Mitarbeiter kam laut kommunaler Pressestelle vor Ort zu folgendem Ergebnis: „Es handelt sich um eine bereits ältere, aber dennoch absichtliche Beschädigung des Baumes.“

So reagieren Stadt und Ortschaft darauf

Und weil mutwillige Beschädigungen von städtischem Eigentum prinzipiell zur Anzeige gebracht würden, werde die Ortschaftsverwaltung Reute–Gaisbeuren auch diesen Fall polizeilich anzeigen, kündigte Rathaus–Sprecherin Isabel Sonntag an. „Hinweise auf den oder die Verursacher werden gerne entgegengenommen.“ Wie die Stadt weiter informierte, hänge die auffallend helle Blattfärbung des beschädigten Baumes mit der Rindenverletzung am Stamm und einem darauf beruhenden Versorgungsmangel zusammen. Ob die angeschlagene Hainbuche zu retten sein wird, „muss noch geprüft werden“, so Isabell Sonntag.

Die Frage, ob der Bauhof Bäume auf öffentlichem Grund während längerer Hitzeperioden gießt, wurde von der Stadt verneint: „Neupflanzungen werden falls nötig anfänglich gegossen; Bestandsbäume im Regelfall jedoch nicht, weil Wasser zum einen eine wertvolle Ressource ist und dies auch unsere personellen Kapazitäten übersteigen würde.“

Hinweise zum Baumfrevel in Reute nimmt die Ortschaftsverwaltung Reute–Gaisbeuren, Telefon 07524/1673, entgegen.