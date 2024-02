Aus der gelben Agip mit dem feuerspeienden Hund im Logo wurde die rote Avia: Die alteingesessene Tankstelle im Waldseer Teilort Reute hat mit der BAG Allgäu-Oberschwaben zum 15. Januar eine neue Betreiberin gefunden. Wie Pascal Schmehl, BAG-Spartenleiter Energie, auf Anfrage von Schwäbische.de informierte, pachtet der Handels- und Dienstleistungsbetrieb aus Bad Waldsee die Tankstelle samt Shop vom benachbarten Unternehmen Hinder und unterhält damit nun neun Avia-Tankstellen in der Region.

Aufmerksamen Autofahrern ist es längst aufgefallen, dass die Tankstelle am Ortsende von Reute, die samt Autowerkstatt bis 2021 von den Brüdern Ernst und Karl Schmid umgetrieben wurde, eine neue Pächterin gefunden hat. Zapfsäulen und Überdachung im neuen Avia-Design legten diesen Schluss nahe. „Das ist richtig, wir haben die Tankstelle übernommen, nachdem wir mit der Firma Hinder in Kontakt gekommen sind, und erweitern damit unser Portfolio, das bisher schon acht Standorte im Raum Allgäu-Oberschwaben umfasste“, bestätigte Schmehl. „Mit Blick auf die Landkarte ist unser Angebot an Tankstellen damit eine runde Sache geworden.“

Das sind die Standorte der BAG-Tankstellen

Avia-Tankstellen, die von der BAG unter der Marke Avia betrieben und mit dem eigenen Fuhrpark beliefert werden, finden sich in Bad Waldsee, Reute und Bad Wurzach (zwei Standorte) sowie in Eberhardzell, Gossetsweiler, Eisenharz, Isny und Wiggensbach. Bei der Avia International handelt es sich um eine in der Schweiz beheimatete Vereinigung unabhängiger Mineralölimporteure, der 90 Konzern- und Mitgliedsunternehmen in 15 europäischen Ländern angehören, die mehr als 3000 Tankstellen betreiben.

Was die Preispolitik der BAG an ihren Tankstellen angeht, so wird hier nach Information Schmehls ein „konstanteres Preisniveau gehalten als bei manchen Mitbewerbern“. Bekanntlich schwanken die Spritpreise an vielen Tankstellen beinahe täglich, was Autofahrer mithilfe von Tank-Apps verfolgen und ihren Tank zum preisgünstigsten Zeitpunkt befüllen können.

Auch der kleine Shop bleibt bestehen

In fünf der neun Avia-Tankstellen, die von der Genossenschaft aus Bad Waldsee betrieben werden, gibt es nach Angaben Schmehls auch Shops mit Lebensmitteln, Tabakwaren und Zeitschriften. Auch der kleine Tankstellenladen direkt an der L 285 in Reute sei seit der Übernahme umgestaltet und das Warensortiment etwas verändert worden. „Diese Shops sind bei Kunden beliebt, weil man beim Tanken noch das eine oder andere mit erledigen kann“, weiß der BAG-Spartenleiter.

An der Tankstelle in Reute sind BAG-Mitarbeiterinnen beschäftigt, die im Raum Bad Waldsee wohnen und damit keine weite Anfahrt haben an ihren Arbeitsplatz. Auch Rentner Ernst Schmid, der diese Tankstelle fast 40 Jahre lang mit seinem inzwischen verstorbenen Bruder Karl geführt hat, ist hier noch stundenweise tätig.

Dadurch waren wir schnell startklar und konnten die Tankstelle übergangslos weiterführen nach dem Pächterwechsel. Pascal Schmehl

„“, betont Schmehl. Im Frühjahr stehen laut Schmehl noch einige Restarbeiten auf dem Gelände der Tankstelle an, die aufgrund von Lieferschwierigkeiten bislang nicht erledigt werden konnten.

Die Sparte Energie der BAG umfasst übrigens auch die regionale Energieversorgung und liefert in der Region unter anderem Kraftstoffe wie Diesel, Heizöl, Holzpellets, Briketts und AdBlue aus.

Geöffnet ist die Avia-Tankstelle in Reute von Montag bis Samstag, 7 bis 19 Uhr. Ein weiterer Betriebstag am Sonntag wird derzeit geprüft.