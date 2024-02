Rendezvous mit Biber, Baum und Borke

Biberalarm herrschte kürzlich am Bollenbach. Rund 25 Kinder und ihre Eltern besuchten als Familiengruppe des BUND Ravensburg-Weingarten das ForstBW Waldhaus Tannau bei Tettnang. Einen ganzen Nachmittag lang erfuhren sie Überraschendes, Erstaunliches und Spannendes über dieses ausgesprochen interessante Nagetier. 1800 Biber verfügen im Landkreis Ravensburg in inzwischen über rund 400 Reviere. Eines davon erkundeten die Teilnehmenden und bestaunten den anderthalb Meter hohen Biberdamm, streichelten ein dichtes Biberfell und konnten die scharfen Zähne des größten europäischen Nagers in die Hand nehmen. Fabian Sporer vom ForstBW wusste auf viele knifflige Fragen eine Antwort: Warum der Biber das Wasser aufstaut - weil er lieber schwimmt als läuft und einen sicheren Unterwasserzugang zu seiner Burg benötigt. Ob er sich nicht die Zähne putzt, weil sie so gelb sind - nein, er lagert dort Eisen an, damit sie richtig kräftig werden…

Auf dem Hin- und Rückweg wurden die Bäume im wahrsten Sinne des Wortes unter die (Stand-)Lupen genommen. Was sich da alles zwischen Baum und Borke versteckt! Am Forsthaus gab es zum Schluss Popcorn, Lagerfeuer und lauter glückliche Abenteurergesichter bei Groß und Klein.

Nächster Termin: Märchenwanderung am 14. März - jetzt anmelden!

Egal ob Lagerfeuer machen, Tiere und Pflanzen in Wald und Wasser erforschen, die Naturschätze der Ravensburger Umgebung kennenlernen oder Nistkästen zimmern - in der Familiengruppe ist einmal im Monat für alle etwas geboten. Kinder mit ihren Angehörigen sind eingeladen, samstagnachmittags für zwei bis drei Stunden die Natur spielerisch zu entdecken und eine inspirierende Zeit zusammen zu verbringen, Kontakte zu knüpfen und andere Familien kennen zu lernen. In den kommenden Monaten werden unter anderem gemeinsam Störche beobachtet, das Naturschutzzentrum Bad Wurzach besucht oder ein Insektenhotel gebaut.

Willkommen sind Eltern, Oma und Opa, Au-Pairs, Tante und Onkel oder andere Bezugspersonen mit ihren Kindern. Die Erwachsenen stehen den kleineren Kindern bei den Aktivitäten helfend zur Seite. Das Angebot richtet sich an Familien mit Kindern bis ca. 12 Jahren. Die Teilnahme an der Familiengruppe ist kostenlos dank der Kreissparkasse Ravensburg.