Rekord bei Startertagen im Tannenbühl der Klassen fünf

Bei stabilen und auch schönem Herbstwetter konnten die neuen Fünfer des Gymnasiums Bad Waldsee innerhalb der letzten drei Wochen ihren Startertag abhalten. Wie üblich findet dieser an drei aufeinanderfolgenden Donnerstagen für je eine Klasse statt. Andi Hörter, der erfahrene Trainer aus Ravensburg, arbeitet mit den Klassen erlebnispädagogisch und fördert das Kennenlernen der Kinder, das Vertrauen in der Klasse und vor allem auch den Gemeinschaftssinn der Kinder. Dieser wird geweckt durch zahlreiche Challenges, die bereits im Klassenzimmer beginnen, sich schließlich auf dem Weg und im Tannenbühl fortsetzen. Den Höhepunkt bildet dabei oft das gegenseitige Sichern beim Hochklettern sowie das Moorhuhnspiel, bei dem dieses Jahr die 5c sehr nah an den absoluten Rekord heranreichte und von der 5b sogar übertroffen wurde. Hier müssen die Mädchen und Jungs sich einen gemeinsamen Weg durch das imaginierte Moor bahnen, der nur auf Matten sicher zurückgelegt werden kann, die jedoch ständig von den Hühnern geklaut werden.

Die Tage wurden in der Regel von den Klassenleitungstandems und dem Sozialarbeiter, Matthias Stöhr, begleitet. Auf gute Klassengemeinschaften in den nächsten Schuljahren!